Il governo difende la riduzione dell'adeguamento all'inflazione per le pensioni più alte. Ecco come funziona la norma della Legge di Bilancio 2027.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta il 27 novembre con un video diffuso sui social, in cui ha difeso la scelta di ridurre la rivalutazione delle pensioni più alte prevista nella Manovra per il 2027. Nel video ha affermato che «nessuna pensione è stata tagliata», ricordando che tutti gli assegni aumenteranno dal gennaio 2027, ma riconoscendo che l’aumento sarà più basso per gli importi elevati.

Il tema riguarda la perequazione, cioè l’adeguamento delle pensioni all’inflazione. Il meccanismo previsto dal disegno di legge di Bilancio modifica le regole vigenti, con effetti anche sugli anni successivi.

Come funziona l’articolo 55 della Legge di Bilancio

L’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio, indicato nel testo come A.C. 3174-bis, riduce l’adeguamento all’inflazione per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Le soglie si calcolano sul trattamento minimo dell’anno precedente, pari a 611,85 euro mensili nel 2026, come stabilito dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

Fino a 2.447,40 euro lordi mensili la rivalutazione resta piena. Oltre questa soglia la quota riconosciuta scende in modo progressivo, e la percentuale si applica all’intero importo della pensione, non solo alla parte eccedente.

L’indice provvisorio di perequazione per il 2027 è fissato al 3,2% dal decreto interministeriale del 13 novembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre. Se il Parlamento approverà la norma senza modifiche, questi valori saranno quelli applicati.

Le dichiarazioni di Meloni e l’esempio dei 3.500 euro

Nel video, Meloni ha spiegato che chi riceve fino a circa 2.450 euro lordi al mese recupera l’inflazione per intero, e che la quota recuperata scende man mano che l’importo sale, senza mai azzerarsi. Ha motivato la scelta con la volontà di proteggere maggiormente i pensionati con assegni più bassi.

Le elaborazioni citate dalla fonte analizzano anche il caso di una pensione da 3.500 euro lordi mensili, che rientra nelle fasce colpite dalla riduzione. Per questo importo la perdita rispetto alla disciplina ordinaria è calcolata sia al lordo sia al netto dell’imposizione fiscale.

Il calcolo sull’intero assegno produce differenze tra importi vicini. Chi supera una soglia perde la rivalutazione piena su tutta la pensione, e le clausole di salvaguardia attenuano l’effetto solo per gli assegni appena superiori alla prima soglia.

Gli effetti sugli anni successivi e gli emendamenti

La deroga riguarda il solo 2027, ma riduce la base di calcolo su cui si applicheranno le rivalutazioni future. Per questo la minore perequazione pesa anche se il sistema ordinario tornasse in vigore dal 2028.

Alla Camera sono stati presentati emendamenti che prevedono diverse modalità per attenuare le perdite, dall’estensione della rivalutazione integrale a ristori temporanei. Il quadro definitivo dipenderà dal testo che il Parlamento approverà.