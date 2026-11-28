Euro, crisi e allargamento: le posizioni di Boris Vujčić e Martin Kocher in un'intervista sulla moneta unica.

In un’intervista concessa a Robert Kleedorfer, il vicepresidente della Bce Boris Vujčić e il governatore della Oesterreichische Nationalbank Martin Kocher hanno discusso del valore dell’euro e dell’area euro in una fase di incertezza. Il colloquio è stato condotto il 23 e il 26 novembre 2026 e pubblicato il 28 novembre 2026.

Il valore dell’euro nei periodi di crisi

Secondo Vujčić, il valore dell’area euro e dell’euro è particolarmente alto per un Paese in tempi di crisi. Nei momenti di grande incertezza, quando salgono rendimenti e spread o si registrano tensioni sui mercati finanziari, i benefici reali della moneta unica diventano evidenti. Vujčić ha ricordato di aver guidato per 25 anni la politica monetaria di una piccola economia aperta vicina all’area euro: in periodi favorevoli la differenza era minima, mentre nelle crisi è stata netta.

Kocher ha sottolineato il peso dell’euro per l’Austria, economia aperta e fortemente orientata all’export. La moneta unica facilita commercio e investimenti, elimina i rischi di cambio all’interno dell’area e offre un quadro affidabile a imprese e famiglie. Per Kocher, in un contesto economico e geopolitico incerto, far parte di un’unione monetaria solida è un vantaggio importante, e l’euro dà all’Europa maggiore peso sulla scena internazionale.

L’esempio della Croazia nel 2020

Vujčić ha portato come esempio la crisi finanziaria globale, la crisi del debito sovrano e la pandemia. Nella primavera del 2020, poco prima dell’ingresso della Croazia nel meccanismo europeo di cambio, la pressione sul mercato valutario era così forte che era difficile mantenere stabile il tasso di cambio. Il Paese ha stipulato un accordo di swap con la Banca Centrale Europea e, appena è entrato in vigore, la tensione di mercato si è attenuata. Vujčić ha spiegato che l’accesso a una linea di swap in quella situazione agisce come uno scudo, permettendo di passare da una fase ad alta pressione, con interventi massicci sul mercato e tassi in forte crescita, a una fase molto più stabile. Così è stato possibile adeguare le altre misure di politica economica alle sfide della pandemia.

Il tasso di cambio e il programma EUREP 2.0

Alla domanda su un forte indebolimento dell’euro dall’inizio dell’anno, Vujčić ha risposto di non usare termini come “debole” o “forte”. A suo giudizio la moneta si muove entro una certa fascia di oscillazione storica rispetto al dollaro statunitense, che è il riferimento rilevante. Il cambio segue di norma le aspettative di politica monetaria, il differenziale dei tassi tra Stati Uniti e area euro e gli altri fondamentali economici.

Kocher ha citato la forte domanda per EUREP 2.0, un nuovo programma della Bce basato su accordi di pronti contro termine con banche centrali. Secondo Kocher, questo indica che l’euro è molto richiesto anche fuori dall’area euro e che cresce l’interesse internazionale per la moneta come valuta sicura, anche al di là dei confini europei.

Francia e il confronto con la Grecia

Sulla stabilità dell’euro di fronte ai problemi di bilancio francesi, Vujčić ha ribadito che le questioni fiscali vanno risolte con misure fiscali e che in Francia questo principio è ormai ampiamente condiviso. Il Paese è però in fase pre-elettorale e, di norma, in questi periodi le decisioni importanti vengono rinviate. Vujčić si attende che la manovra sia approvata entro la fine dell’anno e che resti in vigore probabilmente fino all’estate successiva.

Alla domanda se la Francia rischi lo stesso tipo di problema della Grecia di quasi 15 anni fa, Vujčić ha risposto di no, per quattro motivi: il debito pubblico è più basso di quello greco di allora, l’economia francese è più forte e diversificata, la Francia è un Paese più ricco e il mercato dei titoli di Stato francesi è più ampio e liquido di quello greco, con una base di investitori più diversificata. Kocher ha ricordato che l’area euro è oggi molto meglio preparata alle crisi rispetto a 15 anni fa, grazie al Meccanismo europeo di stabilità e alla vigilanza bancaria europea. Ciò non toglie, ha aggiunto, che deficit elevati e debito pubblico in crescita restano un problema: la Francia deve trovare un percorso credibile verso finanze pubbliche più sostenibili, e la responsabilità della politica fiscale sostenibile spetta agli Stati membri.

Inflazione e adozione dell’euro in Croazia

Alla domanda sulla differenza tra Bulgaria e Croazia, Vujčić ha risposto che le preoccupazioni pubbliche su un possibile contributo dell’euro all’inflazione sono comprensibili, perché la Croazia è stato il primo Paese ad aderire in un periodo di inflazione elevata. Insieme alla Banca nazionale croata, alla Bce ed Eurostat sono stati condotti tre studi, che hanno concluso che l’introduzione dell’euro ha contribuito all’inflazione, ma in misura limitata, tra 0,2 e 0,4 punti percentuali. Rispetto ai tassi a due cifre del periodo, il contributo è stato modesto. Inoltre la Croazia aveva un’inflazione inferiore a quella di Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria e Romania.

Allargamento dell’area euro

Vujčić ha ricordato che sei Stati membri dell’UE non hanno ancora adottato l’euro: uno ha una clausola di esenzione, la Svezia ha deciso di non aderire da tempo, e restano Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Questi Paesi devono soddisfare i requisiti economici e prendere una decisione politica. L’Ungheria ha mostrato di recente una volontà politica in questo senso, mentre serve lavorare soprattutto sulla politica fiscale e sul consolidamento dei conti pubblici. Alcuni Paesi sono oggetto di procedure per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici, e questi problemi vanno risolti prima dell’adozione.

Kocher ha previsto che tra dieci anni l’area euro sarà molto probabilmente cresciuta, mentre quali Paesi entreranno dipenderà dagli sviluppi macroeconomici individuali e dalla volontà politica.