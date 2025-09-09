Taranto e l’ex-Ilva: tra incertezze e speranze

Taranto, una città storicamente legata all’industria dell’acciaio, si trova ora a un bivio cruciale.

Gli abitanti, stanchi di decenni di inquinamento e degrado ambientale causati dall’ex-Ilva, chiedono un cambiamento radicale. Tuttavia, garantire la transizione verso un futuro più sostenibile senza compromettere l’occupazione rappresenta una sfida complessa.

La situazione attuale

Negli ultimi anni, il dibattito su cosa fare con l’ex-Ilva ha raggiunto livelli di intensità straordinaria. Da un lato, c’è la forte opposizione della popolazione locale all’industria dell’acciaio, simbolo di un passato che non si desidera più rivivere. Dall’altro, la necessità di garantire posti di lavoro per migliaia di famiglie legate all’impianto. La trattativa con Baku Steel, un potenziale investitore, si è arenata, lasciando aperte molte domande.

Secondo fonti locali, Baku Steel ha abbandonato le trattative dopo aver compreso le difficoltà logistiche e le potenziali spese elevate per ristrutturare gli impianti. Nel frattempo, emergono voci su un possibile ritorno di Jindal, un gruppo industriale indiano, interessato a entrare nel mercato. Tuttavia, il gruppo esige garanzie solide da parte dello Stato e della popolazione. “Non vogliamo conflitti,” ha dichiarato un portavoce del gruppo.

Le posizioni in campo

Il governo italiano, rappresentato dal ministro Giancarlo Giorgetti, ha escluso l’idea di una statalizzazione dell’azienda, affermando che il ritorno all’Iri non è percorribile. Questo rifiuto ha sollevato preoccupazioni tra i lavoratori e i cittadini, timorosi di una possibile perdita di posti di lavoro e di un futuro incerto. “Non possiamo permetterci di tornare indietro,” ha affermato Giorgetti, sottolineando la necessità di affrontare la transizione in modo sostenibile.

In questo contesto, è cruciale analizzare le alternative proposte. L’idea di spacchettare l’azienda, per trasferire alcune attività a Genova, è stata discussa ma si è rivelata impraticabile. Le condizioni a Genova non sono significativamente migliori rispetto a quelle di Taranto, il che rende difficile trovare un accordo vantaggioso per tutti.

Il futuro di Taranto

In assenza di soluzioni concrete, il futuro di Taranto rimane incerto. Gli abitanti della città hanno chiaramente espresso il loro desiderio di un cambiamento, ma le alternative sono limitate. L’ipotesi di una lenta agonia della fabbrica, con uno Stato che continua a sostenere economicamente l’impianto mentre la situazione si deteriora, rappresenta una prospettiva inquietante.

Il tempo stringe e le decisioni devono essere prese. La questione dell’ex-Ilva non riguarda solo la produzione di acciaio, ma anche la salute e il benessere delle persone. Taranto merita un futuro che vada oltre le cokerie e gli altiforni, e la comunità locale è pronta a lottare per un cambiamento che possa garantire un ambiente più sano e opportunità occupazionali sostenibili.