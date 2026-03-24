Tassazione crypto nei Paesi Bassi: guida pratica per imprese

Sempre più imprese nei Paesi Bassi accettano criptovalute come metodo di pagamento e questo comporta scelte contabili e fiscali precise.

Il punto di partenza è semplice: quando ricevi un pagamento in Bitcoin, Ether, stablecoin o altre valute digitali, devi tradurlo nel valore in euro alla data della transazione e trattarlo alla stregua di un incasso in valuta corrente. La Belastingdienst richiede registrazioni chiare: dati della transazione, valore in euro e documentazione di supporto. Inoltre, a partire dal 2026 gli obblighi di comunicazione UE aumentano la visibilità delle operazioni in cripto, rendendo la tenuta dei registri ancora più importante per dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.

Tassazione dei pagamenti in criptovalute

Non esiste un’imposta separata per le valute digitali: gli importi ricevuti in criptovalute sono tassati secondo le stesse regole applicabili ai pagamenti in euro. Per le imprese il criterio è il momento di maturazione del ricavo, quando il cliente effettua il pagamento o quando sorge il diritto al corrispettivo. Per i professionisti e le ditte individuali tali ricavi confluiscono nel Box 1 come reddito d’impresa, mentre le attività di mera detenzione, fuori da un quadro commerciale, possono rientrare nel Box 3. È fondamentale valutare ogni operazione in euro al momento della transazione e includerla nella base imponibile dell’attività.

Imprese costituite (BV) e regime societario

Se la tua impresa è una BV o altra entità societaria, i pagamenti in cripto rientrano nel reddito imponibile e sono soggetti all’imposta sul reddito delle società. Le entrate comprendono sia il valore iniziale del pagamento convertito in euro sia eventuali utili derivanti dalla successiva cessione delle valute. Nel 2026, l’aliquota è pari al 19,0% sui primi 200.000 € e al 25,8% sulla quota eccedente. È importante tracciare il costo contabile delle valute per determinare plusvalenze o minusvalenze alla vendita: le plusvalenze si considerano realizzate solo al momento della cessione.

Lavoratori autonomi e ditte individuali

Per i liberi professionisti e le ditte individuali i ricavi ricevuti in criptovalute devono essere riportati come parte del fatturato e dichiarati nel reddito d’impresa. Anche in questo caso si applica la conversione in euro alla data dell’incasso. Le attività di compravendita prive di carattere imprenditoriale possono ricadere nella gestione patrimoniale e quindi nel Box 3, ma quando le valute sono usate per vendite di beni o servizi il trattamento fiscale è quello ordinario dell’attività.

Registrazioni contabili e impatto sull’IVA

Dal punto di vista contabile i principi restano invariati: devi mantenere registri che colleghino ogni transazione in criptovalute al corrispondente importo in euro. Emissione di fatture, riconoscimento dei ricavi e trattamento degli asset vanno documentati. Le fatture devono riportare il prezzo e l’IVA in euro; l’importo in criptovaluta può essere indicato come metodo di pagamento, ma la base imponibile IVA è sempre il valore in euro al momento della fatturazione o del pagamento se non è emessa fattura.

Come documentare transazioni e asset

Conserva conferme delle transazioni, tassi di cambio utilizzati e registri delle commissioni: la Belastingdienst richiede che la documentazione fiscale sia disponibile per controlli, normalmente per almeno sette anni. Se detieni criptovalute in bilancio considerale come asset aziendali e valuta li al costo o al minor valore di mercato, senza iscrivere plusvalenze non realizzate. Le differenze tra prezzo di vendita e valore contabile al momento della cessione costituiscono utili o perdite fiscalmente rilevanti.

Novità normative e strumenti di compliance

Le regole europee stanno aumentando la trasparenza nelle transazioni in cripto: la modifica nota come DAC8 obbliga piattaforme e intermediari a comunicare le operazioni dei clienti alle autorità fiscali, incluse quelle olandesi. Il regolamento MiCA disciplina invece i fornitori di servizi e i wallet, migliorando supervisione e affidabilità, ma non modifica le aliquote fiscali. In pratica, se hai dichiarato correttamente i ricavi in criptovalute il maggior controllo comporta poche novità operative; in caso contrario, il rischio di accertamento cresce in modo sensibile.

Strumenti pratici per semplificare la compliance

Soluzioni come Stripe Tax possono ridurre la complessità operativa automatizzando calcoli di imposte indirette e aiutando a individuare dove registrarsi per la riscossione. Tali strumenti integrano la conversione in euro, tengono traccia delle soglie fiscali e semplificano la raccolta dei dati necessari per le dichiarazioni. Ricorda che queste piattaforme facilitano la compliance ma non sostituiscono una consulenza personalizzata: per questioni specifiche rivolgiti a un professionista abilitato nella tua giurisdizione.