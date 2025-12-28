Trieste: Polizia smantella 30 siti di truffa nel settore delle criptovalute

Negli ultimi tempi, la polizia di Stato di Trieste ha intensificato le operazioni per contrastare le truffe online, in particolare quelle legate agli investimenti in criptovalute.

Recentemente, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia ha portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di 30 siti web italiani, tutti creati con l’intento di ingannare gli utenti.

Un cittadino truffato e l’inizio delle indagini

Il caso è emerso a seguito della denuncia di un cittadino che, credendo di aver firmato un contratto di lavoro a distanza, è stato contattato tramite un account falsificato su un’app di messaggistica. Convinto di poter guadagnare facilmente, ha iniziato a interagire con i truffatori, perdendo circa 7.000 euro in investimenti illusori.

La truffa svelata

Inizialmente, al malcapitato era stato richiesto di mettere “like” su alcuni video social per ricevere piccole somme di denaro. Questa strategia di attrazione ha poi condotto a una proposta di trading in criptovalute, con la promessa di guadagni rapidi e sostanziali. I truffatori, per rendere la loro frode più credibile, hanno fornito un portale web che simulava l’andamento reale dei mercati, mostrando investimenti apparentemente vantaggiosi.

La risposta delle autorità e le indagini approfondite

Grazie a un’attenta attività investigativa, il Centro Operativo ha identificato e sequestrato non solo il sito inizialmente segnalato, ma anche altri 29 portali collegati alla stessa organizzazione criminale. Tutti i siti avevano un dominio “.it” e presentavano strutture simili, progettate per ingannare gli utenti italiani.

Consigli per gli utenti

La dirigente Michela Sambuchi ha sottolineato l’importanza della cautela, evidenziando come le denunce per truffe online siano in costante aumento. “È fondamentale essere scettici nei confronti di offerte che promettono guadagni facili e rendimenti elevati,” ha affermato. Per garantire la sicurezza delle proprie operazioni, è vitale rivolgersi a intermediari autorizzati e verificare la loro registrazione presso la Consob, l’autorità competente per la vigilanza sui mercati finanziari.

Il fenomeno delle truffe online

Le truffe informatiche rappresentano un problema crescente, in particolare nel campo degli investimenti online. La mancanza di conoscenza riguardo agli strumenti finanziari digitali rende molti utenti vulnerabili alle frodi. Offerte allettanti, presentate come opportunità di lavoro sicure, spesso si rivelano essere inganni ben orchestrati.

Questa operazione della polizia di Trieste evidenzia l’importanza di una vigilanza continua e di azioni coordinate per combattere le frodi online. Gli utenti devono essere sempre informati e prudenti, evitando di cadere nelle trappole di chi cerca di sfruttare la loro fiducia.