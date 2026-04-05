Truffa via app su criptovalute: denunciati due presunti gestori

Un caso di presunta truffa legata al mondo delle criptovalute è stato portato alla luce dai militari della Stazione di Tresignana dopo la denuncia presentata da un cittadino.

L’uomo, attratto dalla promessa di guadagni facili attraverso un’app per il trading online, ha versato somme su un conto virtuale e ha visto apparire rendimenti significativi sull’interfaccia, tanto da convincersi della serietà dell’operazione. Solo in seguito, quando ha cercato di ritirare il capitale accumulato, si è imbattuto in un blocco che ha reso evidente la possibile natura fraudolenta dell’offerta.

La vicenda, iniziata con un’app apparentemente professionale, si è trasformata presto in una spirale di richieste di denaro. I presunti gestori della piattaforma avrebbero giustificato il mancato prelievo con un presunto blocco tecnico e hanno sollecitato ulteriori versamenti in euro per “sbloccare” la posizione, definita come necessaria per incrementare il volume d’affari e completare il cosiddetto “riscatto”. Dopo aver trasferito oltre 9.000 euro senza rientrare in possesso di alcuna somma, la vittima si è rivolta ai Carabinieri, dando il via a un’indagine che ha ricostruito i movimenti finanziari e i percorsi telematici dei fondi.

Meccanismi della truffa

Il raggiro descritto segue uno schema ormai diffuso: una piattaforma digitale mostra saldi in crescita e report di rendimento per indurre fiducia, mentre in background si tessono contatti che chiedono ulteriori pagamenti per risolvere ostacoli inesistenti. In questo caso specifico l’app esibiva schermate con dati e grafici che suggerivano un’attività di investimento reale in cryptovalute, ma la disponibilità di prelievo veniva ostacolata. Il metodo fa leva sull’urgenza e sulla speranza di amplificare i profitti, spingendo la vittima a effettuare più versamenti fino a esaurire le risorse disponibili.

Il ruolo dell’app e della comunicazione

L’interfaccia dell’app e i messaggi diretti ai clienti sono strumenti centrali per il successo della frode: notifiche di guadagni, avvisi che invitano a reinvestire e interlocutori che propongono soluzioni immediate. Questi elementi creano una percezione di professionalità e controllo, mentre termini come conto virtuale o volume d’affari vengono utilizzati per legittimare richieste di denaro aggiuntivo. La combinazione di elementi visivi e dialoghi persuasivi è pensata per abbassare la soglia di sospetto e ottenere adesioni ripetute da parte della vittima.

L’indagine e gli esiti giudiziari

I Carabinieri della Stazione di Tresignana, dopo aver raccolto la denuncia sporta nel 2026, hanno svolto accertamenti che hanno coinvolto l’analisi dei movimenti bancari e riscontri telematici. Grazie a questi approfondimenti è stato possibile risalire ai conti correnti che hanno ricevuto le somme versate dalla vittima: tali conti risultano intestati a una donna di 37 anni e a un uomo di 25 anni, entrambi residenti in regioni diverse da quella del denunciante. Gli elementi raccolti hanno portato alla denuncia dei due alla Procura estense per il reato di truffa in concorso.

Analisi dei flussi e responsabilità

L’attività investigativa ha fatto leva su strumenti tradizionali e digitali: la verifica dei bonifici e dei pagamenti, l’incrocio delle intestazioni dei conti e il tracciamento delle comunicazioni elettroniche. L’accertamento dei beneficiari dei pagamenti è risultata fondamentale per delineare i profili di responsabilità. Sebbene l’inchiesta sia ancora nelle mani dell’autorità giudiziaria, la denuncia rappresenta un passaggio chiave per approfondire ruoli e responsabilità dei presunti organizzatori dell’apparato truffaldino.

Prevenzione e consigli pratici

Per difendersi da schemi simili è importante adottare alcune regole di prudenza: diffidare di piattaforme che promettono rendimenti fuori mercato, controllare sempre le autorizzazioni degli operatori finanziari sui canali ufficiali e non effettuare pagamenti su richiesta di sblocchi o “riscatti”. Verificare la reputazione di un’app o di un servizio, leggere recensioni indipendenti e consultare elenchi ufficiali degli operatori autorizzati può ridurre significativamente il rischio di cadere in truffe. In presenza di sospetti, la segnalazione alle forze dell’ordine e la conservazione di tutta la documentazione sono passi essenziali per avviare eventuali azioni di recupero.