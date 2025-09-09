Vendita azioni Generali da parte di De Agostini: strategie e impatti

Il gruppo De Agostini ha completato la vendita di 543.815 azioni di Generali, equivalente allo 0,035% del capitale della compagnia assicurativa triestina.

L’operazione ha un valore totale di 17,874 milioni di euro, con un prezzo medio di vendita di circa 32,87 euro per azione. Questo passo si inserisce all’interno di una strategia più ampia di dismissione delle partecipazioni azionarie da parte di De Agostini, che sta cercando di ridurre progressivamente la sua presenza in Generali, dopo anni di consolidata partecipazione.

Dettagli della vendita

Secondo le comunicazioni di internal dealing, il 3 settembre sono state vendute 284.506 azioni a un prezzo di 32,6212 euro ciascuna. Il giorno successivo, il 4 settembre, ulteriori 259.309 azioni sono state cedute a 33,1415 euro per azione. Questa operazione è parte di un piano di dismissione più ampio, annunciato nel novembre 2021, che prevede la vendita dell’1,44% del capitale di Generali. La strategia di De Agostini riflette un cambiamento nelle priorità aziendali e una ristrutturazione della sua partecipazione nel settore assicurativo.

Implicazioni per Generali

La cessione avviene in un contesto di crescente competizione nel mercato assicurativo europeo. Generali sta attualmente consolidando il proprio piano industriale e la vendita delle azioni coincide con le fasi finali dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) di Mps su Mediobanca. De Agostini è stata un alleato strategico in questo processo, e la sua uscita dal capitale di Generali potrebbe influenzare gli equilibri e le alleanze interne alla compagnia, segnando una transizione significativa.

La fine di un’epoca

Questa operazione non solo modifica la composizione del capitale di Generali, ma rappresenta anche la conclusione di un’epoca per De Agostini, che ha avuto un ruolo di primo piano nella storia della compagnia. Con questa cessione, si prevede un cambiamento nei rapporti di forza all’interno di Piazzetta Cuccia e un’eventuale ristrutturazione delle alleanze esistenti. Il futuro di Generali, in un contesto di sfide crescenti e opportunità, sarà ora influenzato da queste dinamiche.