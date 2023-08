12 migliori podcast di notizie economiche che valgono il tuo tempo

Cerchi podcast di notizie economiche per tenerti aggiornato con le ultime notizie dal mondo degli affari? Sei arrivato nel posto giusto.

In questo articolo, riveleremo 12 dei migliori podcast di notizie economiche. Se vuoi saperne di più sull’economia globale e tenere il polso sulle ultime notizie finanziarie e commerciali di tutto il mondo, assicurati di iscriverti ai podcast elencati qui.

I 12 migliori podcast di notizie economiche

1. Il podcast del Wall Street Journal

Il podcast del WSJ, chiamato semplicemente The Journal, copre le migliori notizie da una prospettiva aziendale. Presentato da Kate Linebaugh e Ryan Knutson, i nuovi episodi vengono rilasciati ogni giorno nei giorni feriali e ogni episodio è di solito meno di 20 minuti.

Il podcast fa un ottimo lavoro scomponendo argomenti complessi e rendendoli facili da capire. Se vuoi rimanere informato sulle ultime notizie, tendenze e avvenimenti nel mondo degli affari, questo podcast dovrebbe sicuramente essere sul tuo radar.

Gli episodi più recenti dello show hanno esplorato il nuovo modello pubblicitario di Netflix, la scomparsa della CNN+ e la crisi economica dello Sri Lanka.

Ascolta su: Podcast Apple | Spotify | Sito web

2. Pivot

Pivot di Vox Media è uno dei podcast di notizie economiche più popolari sul web. Se non ti dispiace un po’ di battute tra i padroni di casa mentre ricevi le tue notizie, allora questo podcast è altamente raccomandato.

Il martedì e il venerdì, la giornalista tecnologica Kara Swisher e il professore della NYU Scott Galloway forniscono approfondimenti sulle più grandi storie di tecnologia, affari e politica. Offrono i loro pensieri non filtrati su ciò che sta accadendo in questi settori e quali sono le implicazioni per le persone coinvolte.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

3. Unchained

Unchained è un podcast settimanale di criptovaluta ospitato dall’autrice e giornalista di criptovalute Laura Shin. Laura è stata la prima giornalista mainstream a coprire la blockchain a tempo pieno alla Forbes. Recentemente ha pubblicato il suo libro The Cryptonians, che racconta la storia delle origini di Ethereum.

Se stai cercando di non fare con i riprese le ultime notizie nella criptosfera, vale sicuramente la pena dare un’occhiata al podcast di Laura. Unchained offre le informazioni e gli approfondimenti più aggiornati sulle migliori storie crittografiche della settimana. Inoltre, lo spettacolo presenta anche interviste con leader di pensiero, imprenditori crittografici e addetti ai lavori del settore.

Ospiti degni di nota dello spettacolo hanno incluso il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, il CEO di Binance Changpeng Zhao e il CEO di Social Capital Chamath Palihapitiya. I recenti episodi del podcast hanno esplorato le sanzioni Tornado Cash, l’impatto dell’inflazione sulle criptovalute e l’adozione di bitcoin in El Salvador.

Ascolta su: Podcast Apple | Spotify | Sito web | YouTube

Lettura consigliata: 22 migliori podcast di criptovaluta

4. Planet Money

Lanciato nel 2008, Planet Money è uno dei podcast aziendali e finanziari più longevi su Internet. Il podcast mira a rendere il giornalismo economico accessibile a chiunque sia interessato a saperne di più sulla microeconomia e la macroeconomia senza avere un background accademico in economia.

Quando è stato lanciato per la prima volta, il podcast ha coperto la crisi finanziaria del 2007-08. Avanti veloce fino ad oggi, il podcast ha oltre 1000 episodi che affrontano questioni economiche complesse come l’inflazione, l’insider trading, la blockchain e altro ancora. Se vuoi ampliare la tua conoscenza dell’economia e imparare vari modelli mentali economici lungo la strada, questo podcast è per te.

Ascolta su: Podcast Apple | Spotify | Sito web

5. Il Prof G Pod con Scott Galloway

Oltre a co-ospitare Pivot (vedi #2), Scott Galloway ha anche il suo podcast settimanale in cui risponde alle domande degli ascoltatori su chi sta vincendo e perdendo nel mondo degli affari.

Una propaggine della sua popolare newsletter settimanale di business No Mercy / No Malice, questo podcast ti offre approfondimenti per aiutarti a prosperare sul lavoro. Di tanto in tanto, Galloway invita anche altri professori, professionisti e imprenditori sul suo podcast a contribuire con idee e opinioni sulle notizie economiche di tendenza da tutto il mondo.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

6. Business Wars Daily

Uno spin-off del popolarissimo podcast di Business Wars, Business Wars Daily offre uno sguardo all’interno di alcune delle controversie più controverse di oggi e delle sorprendenti storie d’affari. Inoltre, otterrai un rapido aggiornamento su tutte le rivalità commerciali trattate in Business Wars.

Gli episodi recenti hanno riguardato il nuovo modello di business di IKEA, il giro di vite di Netflix sulla condivisione delle password e la rapida crescita di BeReal, l’app “anti-Instagram”.

Ascolta su: Podcast Apple | Spotify | Sito web

Lettura consigliata: 10 podcast aziendali più divertenti

7. Lo spettacolo di Peter Schiff

Peter Schiff è un noto economista e commentatore finanziario. Nel 2009, si è guadagnato il nome “Dr. Doom” per aver previsto correttamente la crisi finanziaria del 2008 e il successivo collasso economico. Negli ultimi tempi, ha parlato dei suoi sentimenti ribassisti sul bitcoin e di come assomiglia alla bolla della mania della tunica del XVII secolo.

Se vuoi conoscere i concetti macroeconomici chiave e non ti dispiace gli occasionali punti di vista contrari sul bitcoin, allora il podcast di Peter Schiff è garantito per fornirti alcuni utili takeaway.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

8. CoinDesk Podcast Network

CoinDesk è il sito di notizie di criptovaluta più popolare sul web. Mentre hanno diversi podcast sulla loro rete, CoinDesk Podcast Network è il loro podcast di notizie economiche di punta che copre le notizie crittografiche più preziose.

I recenti episodi del podcast hanno coperto le ultime normative crittografiche sulla scia dell’inverno crittografico, le riflessioni sulle sanzioni Tornado Cash e il futuro dell’energia bitcoin.

Ascolta su: Podcast Apple | Spotify | Sito web

9. What’s News

Il secondo podcast WSJ di questa lista, What’s News ti porta i titoli e le notizie economiche che muovono i mercati e il mondo, due volte ogni giorno feriale. In 10-12 minuti, otterrai una ripartizione dei migliori scoop ed esclusive del WSJ, con approfondimenti e analisi dei padroni di casa Annmarie Fertoli e Luke Vargas.

Gli episodi recenti hanno discusso del rallentamento economico della Cina e del suo impatto sull’economia globale e delle implicazioni dei recenti guadagni della Disney sulla guerra dello streaming.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

10. Money Talks

Money Talks è un podcast settimanale di notizie economiche dell’Economist in cui i suoi principali redattori e corrispondenti condividono i loro pensieri sui mercati, l’economia e il mondo degli affari.

Questo podcast è stato a lungo uno dei preferiti tra i leader aziendali e gli imprenditori. Se vuoi sintonizzarti su un podcast che decostruisce i grandi temi dei mercati, degli affari e dell’economia, ti piaceranno le conversazioni stimolanti su questo spettacolo.

Gli episodi recenti hanno esplorato la crisi di crescita della Gran Bretagna, le normative crittografiche e l’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dei tassi di interesse più elevati sulle economie fragili.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

11. Crypto News Alerts

Stai cercando di rimanere informato sugli ultimi avvenimenti nel mondo della blockchain e della criptovaluta? Quindi devi sintonizzarti su Crypto News Alerts.

Questo podcast quotidiano di criptovaluta copre le ultime storie e previsioni di rottura che circondano bitcoin, ethereum e altre criptovalute popolari. Che tu sia un principiante o un esperto investitore di criptovalute, questo podcast è assolutamente da ascoltare.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

12. Marketplace

Ospitato da Kai Ryssdal, Marketplace è un podcast quotidiano che fornisce approfondimenti sulle notizie commerciali ed economiche più urgenti del giorno.

Ryssdal ha decenni di esperienza nel giornalismo radiofonico ed è informato sugli argomenti che tratta nel podcast. Come tale, se vuoi una versione sfumata delle migliori notizie economiche del giorno e capire le implicazioni delle politiche economiche sulla tua attività, questo podcast di notizie economiche vale il tuo tempo.

Ascolta su: Apple Podcasts | Spotify

Conclusione

Questo conclude la mia lista dei migliori podcast di notizie economiche che vale sicuramente la pena dare un’occhiata.