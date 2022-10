3 cose che i principianti sbagliano sulle criptovalute

#1. La criptovaluta è la stessa degli NFT

Un paio di anni fa, raramente si vedevano chiacchiere sugli NFT sui social media. Avanti veloce fino al 2022, e quasi tutti parlano di NFT. Tuttavia, per qualcuno nuovo a qualsiasi cosa blockchain, NFT e criptovaluta potrebbero anche essere la stessa cosa.

In un certo senso, tale ipotesi non è fuori luogo. Sia NFT che crypto sono propaggini della tecnologia blockchain. Blockchain è la tecnologia alla base delle criptovalute ed è nata da un’idea del creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto, che l’ha progettata per supportare la criptovaluta pionieristica.

Dopo Bitcoin, la comunità degli sviluppatori ha visto la valuta come un’affascinante alternativa al denaro fiat. Qui c’era una forma di denaro che il governo non chiamava ed era intrinsecamente più veloce e più sicuro.

Grazie a Bitcoin, ora esistono altre migliaia di criptovalute.

Gli NFT, abbreviazione di token non fungibili, sono risorse digitalizzate. I token non fungibili sono l’opposto dei token fungibili, in cui la fungibilità implica la possibilità per un tipo di token di essere sostituito da un altro token dello stesso tipo. Ad esempio, 1 BTC = 1 BTC e qualsiasi banconota da 20 dollari è fungibile per un’altra banconota da 20 dollari.

Di conseguenza, un NFT è l’unico esistente, rendendolo unico. Possiede tre qualità principali: scarsità, indivisibilità e unicità. Gli NFT possono rappresentare le versioni digitalizzate di oggetti della vita reale, come nomi di dominio, biglietti, arte e persino tweet.

Gli NFT sono solitamente scambiati per criptovalute o contanti nei mercati NFT come OpenSea, Rarible, NFT Binance e così via. Anche il più grande scambio di criptovalute degli Stati Uniti, Coinbase, si sta preparando a rilasciare il suo mercato.

Gli NFT sono attualmente l’ultima tendenza nell’universo blockchain, grazie a persone di alto profilo come Jack Dorsey NFTing il suo primo tweet in assoluto, che ha portato loro un ulteriore riconoscimento. Un altro motivo sono le cifre sbalorditive che si sono scambiate di mano, come un enorme $ 69 milioni rastrellato dall’artista Beeple per la sua opera d’arte visiva “Everydays – The First 5000 Days”.

#2. Puoi fare più soldi con le criptovalute rispetto alle azioni

Questa nozione nasce in parte dall’idea che le criptovalute siano la terra dei milionari durante la notte, delle Lamborghini, ecc. La verità è che mentre le criptovalute in genere producono rendimenti migliori rispetto agli investimenti tradizionali come le azioni, il rischio può essere altrettanto drammatico.

Quando si tratta di investimenti in criptovalute, l’entusiasmo spesso non è accompagnato dalla conoscenza. Uno studio condotto dalla società di ricerche di mercato Cardify ha rivelato che gli investitori affermati mostravano sempre più una preferenza per le criptovalute più delle azioni, con i trader alle prime armi che guidavano principalmente questa tendenza. Inoltre, la maggior parte degli investitori intervistati ha dichiarato di essere ancora nuova alle criptovalute.

Tutto ciò significa che le criptovalute sono migliori o più redditizie delle azioni? Non necessariamente. In primo luogo, le azioni sono anche soggette a fluttuazioni dei prezzi. Ciò può essere dovuto al cambiamento di politica di un’azienda o all’impennata del sentiment del mercato. L’attuale groviglio legale di Twitter con Elon Musk dopo che il CEO di Tesla si è ritirato da un accordo per acquistare la piattaforma di micro-blogging. Il tira e molla ha causato un crollo dei prezzi delle azioni di Twitter, lasciando gli investitori al capriccio del mercato.

Allo stesso tempo, le azioni sono state storicamente un punto di riferimento per gli investitori e sono un modo collaudato e affidabile per mettere a frutto i tuoi soldi. Crypto ha anche prodotto profitti soddisfacenti per molti investitori, ma solo se fatto con la dovuta diligenza.

Pertanto, gli investitori di criptovalute non dovrebbero sentire il bisogno di mettere tutte le loro uova in criptovaluta. Un approccio di investimento ibrido, che comporta la diversificazione del portafoglio, può essere più gratificante a lungo termine. L’importante è ricordare la regola d’oro dell’investimento: non mettere mai più soldi di quelli che sei disposto a perdere.

#3. Le transazioni crittografiche non sono rintracciabili, anonime

Sapevi che le transazioni crittografiche non sono anonime? Nemmeno le persone che hanno interagito con le criptovalute per anni se ne rendono conto. In effetti, la convinzione che le transazioni crittografiche siano anonime e non rintracciabili è uno dei suoi maggiori appelli e fonte di critiche. Ma quale criptovaluta è in realtà pseudonimo, che è una distinzione importante.

Il sito web Bitcoin osserva: “Bitcoin è progettato per consentire ai suoi utenti di inviare e ricevere pagamenti con un livello accettabile di privacy e qualsiasi altra forma di denaro. Tuttavia, Bitcoin non è anonimo e non può offrire lo stesso livello di privacy del contante.

Quindi, com’è possibile che la crittografia offra privacy ma non sia completamente e completamente anonima?

Innanzitutto, le transazioni crittografiche utilizzano “indirizzi”, che sono i luoghi virtuali in cui vengono inviati i fondi. A differenza dei sistemi di pagamento convenzionali, gli indirizzi non sono legati al mittente o al destinatario (e quindi alla loro identità): sono generati casualmente. Inoltre, i dati delle transazioni nella rete di una criptovaluta seguono un percorso specifico che può essere tracciato e tracciato. Ciò semplifica la ricerca della fonte e della destinazione dei fondi all’interno di una transazione.

Le transazioni crittografiche possono essere de-anonimizzate da chiunque abbia risorse e abbastanza determinate. Ecco due modi in cui ciò potrebbe accadere:

Se un indirizzo può essere collegato alla vera identità di un utente in qualche modo, ad esempio, se si utilizza uno scambio centralizzato. Tale scambio collaborerà con le autorità per fornire dettagli su quali conti hanno inviato fondi a quali indirizzi.

Poiché le transazioni blockchain sono pubbliche e trasparenti, chiunque può capitalizzare su questo e identificare un utente attraverso il clustering.

In effetti, lo pseudonimo di crypto è il motivo per cui esistono società di sorveglianza blockchain di grande successo come Chainalisis. Il governo degli Stati Uniti ha spesso contratto la società per seguire le tracce del crimine crittografico.

Considerazioni finali: tutti devono iniziare da qualche parte

All’inizio, la crittografia può essere sconcertante, e va bene, visto che 15 anni fa, nessuno aveva mai sentito parlare di “criptovaluta” o “blockchain”. È un nuovo concetto di denaro che è rivoluzionario, ed è per questo che hanno preso piede.

Speriamo che questa guida abbia sfatato alcuni falsi miti sulle criptovalute.