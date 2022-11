Shiba Inu ha lottato quest’anno e sta scambiando oltre il 75% in meno da gennaio 2022. Il prezzo più alto di tutti i tempi di Shiba Inu è stato di $ 0,00008845 e da allora il prezzo di Shiba Inu è crollato di oltre il 90%.

Guardando le prestazioni di Shiba Inu, c’è stata una domanda sul futuro di Shiba Inu.

Quindi, Shiba Inu è un buon investimento?

Prima di discutere se Shiba Inu è un buon investimento, analizziamo le prestazioni passate di Shiba Inu:

Performance passate

Nel 2021, quando l’intero mercato delle criptovalute era in piena espansione, Shib è passato da $ 0,00000001 nel febbraio 2021 a $ 0,00003379 entro dicembre 2021. Questo è 3371x superiore.

Nel 2022 finora, Shib è in calo del 65%.

Diamo un’occhiata a tutte le criptovalute con oltre 1 miliardo di capitalizzazione di mercato. Escludiamo quindi le Stablecoin. Shib è al 23 ° posto tra le prime 49 monete con oltre $ 1 miliardo di capitalizzazione di mercato. Questa è una prestazione media.

Quindi, in 2 anni, Shib ha un anno brillante e un anno medio, relativamente parlando. Con queste nuove informazioni, Shib Inu è un buon investimento?

Shib ha una delle agende più aggressive incentrate sui consumatori in tutte le criptovalute.

La comunità Shiba Inu si è resa conto che può crescere solo se si sbarazza del tag della moneta meme e ha una certa utilità. Per fare questo SHIB ha ideato molti progetti.

Shiba Eternity: Shiba Inu ha lanciato il gioco poche settimane fa e la risposta è stata abbastanza buona. SHIBVERSE: Shiba Inu sta facendo un salto per lo spazio del metaverso, dal momento che è in aumento, l’ingresso di Shibaverse dovrebbe essere facile poiché è una moneta già affermata. SHIBARIUM: SHIB è costruito sulla blockchain di Ethereum che addebita enormi commissioni GAS che impediscono agli investitori di effettuare transazioni e riducono il flusso di token o denaro fiat sul mercato. Per contrastare questo, gli sviluppatori SHIB stanno creando la propria blockchain che rimuoverebbe le tasse GAS, che possono o meno essere sostituite da qualche altro addebito da parte degli sviluppatori.

Cosa è già stato attuato?

Pagamenti – Partnership (Gucci, Tag Heuer, AMC, Sao Polo FC tec)

– Partnership (Gucci, Tag Heuer, AMC, Sao Polo FC tec) Brucia SHIB: Gli sviluppatori SHIB sono in procinto di introdurre una piattaforma che consentirebbe ai titolari di bruciare token SHIB, il che ridurrebbe il numero di token in circolazione e ridurrebbe l’onere della mancanza di scarsità.

Gli sviluppatori SHIB sono in procinto di introdurre una piattaforma che consentirebbe ai titolari di bruciare token SHIB, il che ridurrebbe il numero di token in circolazione e ridurrebbe l’onere della mancanza di scarsità. Ricompense (guinzaglio)

(guinzaglio) Bone (token di governance)

(token di governance) Doggy Dao: I creatori di Shiba Inu hanno recentemente lanciato la prima fase di Doggy DAO.

Shiba Inu ha lottato negli ultimi 12 mesi dopo che l’inflazione è salita oltre il 6% nel novembre 2021. Negli ultimi 12 mesi, la Federal Reserve ha iniziato a ridurre le dimensioni del suo bilancio e ad aumentare i tassi di interesse. Ciò ha ridotto la liquidità disponibile per altcoin come Shiba Inu.

Shiba Inu è un buon investimento? Il problema della liquidità

Settembre-Ottobre 2022 Intervallo di volume di scambi: $90 M e $400 M Numero di giorni in cui il volume degli scambi è stato superiore a $ 1 miliardo: 0

Settembre-Ottobre 2021 Intervallo di volume di scambi: $184 M e $18000 M Numero di giorni in cui il volume degli scambi è stato superiore a $ 1 miliardo: 14



Lo sviluppo di Shiba Inu e gli sforzi della comunità sono stati abbastanza positivi e dovrebbero aiutare Shiba Inu. Tuttavia, come analizzato in precedenza, il crollo della liquidità impedisce una rapida ripresa. È improbabile che la macroeconomia si riprenda quest’anno e probabilmente si riprenderà entro la fine del prossimo. Pertanto, mentre Shiba Inu certamente salirà, è improbabile che lo sia presto.

Nel complesso, a quanto pare, c’è abbastanza in sviluppo per renderlo un investimento utile.

Shiba Inu è un buon investimento: analisi tecnica

Guardando i grafici giornalieri di Shiba Inu, possiamo dire che in questo momento sta prendendo supporto dall’ultimo supporto della linea di tendenza che è stato tracciato dal momento in cui è stato quotato. $ 0,00000750 sarà un livello cruciale a cui prestare attenzione. Qualsiasi rottura al di sotto di questo livello farà scendere il prezzo di Shiba Inu alla sua ultima zona di domanda e i prezzi potrebbero scendere fino a $ 0,00000500.

Gli acquirenti possono correre un rischio a questi prezzi con uno stop loss molto piccolo poiché questa linea di tendenza è destinata a dare un supporto importante a Shiba Inu. Nel maggio 2022, ha rotto il suo livello cruciale di $ 0,00002080 dopo di che ha fatto un minimo di $ 0,00000800. Questo ha ora continuato a formare una testa e spalle ribassista sul time frame giornaliero. Se la scollatura segnata nel rettangolo giallo viene rotta, potremmo aspettarci un massiccio sell-off nella criptovaluta.

I livelli cruciali a cui gli acquirenti devono prestare attenzione saranno $ 0,00001300 e $ 0,00001657. Qualsiasi slancio rialzista può essere previsto solo dopo la rottura di $ 0,00001300. La saturazione RSI è anche molto alta nella particolare criptovaluta, il che implica che qualsiasi piccolo slancio rialzista è abbastanza buono da portarlo nella zona di ipercomprato senza alcun aumento effettivo del prezzo.

Shiba Inu è un buon investimento: conclusione

L’investimento in Shiba Inu non sarà redditizio se un trader si aspetta di realizzare un guadagno a breve termine. Non ci sono segni visibili che suggeriscano l’ascesa di Shiba Inu nei prossimi mesi. Tuttavia, considerando le prestazioni passate di Shiba Inu, può essere parte di un investimento a lungo termine. Quindi, Shiba Inu attualmente è più adatto solo per investimenti a lungo termine.