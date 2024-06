3 Meme Coin su Solana da Acquistare

in

Le meme coin su Solana stanno registrando un notevole incremento, con gli investitori alla ricerca di asset da acquistare a breve termine, mentre il sentimento del mercato subisce una svolta positiva.

L’aumento dei prezzi di Solana (SOL) ha portato con sé un interesse rinnovato per queste criptovalute, che stanno guadagnando sempre più attenzione.

Crescita delle Meme Coin su Solana

Le meme coin su Solana hanno visto un afflusso significativo di investimenti quando SOL ha raggiunto i $170, mantenendo un forte slancio grazie a un cambio nei sentimenti del mercato. Gli asset hanno registrato guadagni nel trading intraday, superando un livello di resistenza e accendendo sentimenti rialzisti. Il prezzo di SOL si è mantenuto intorno a questa soglia, toccando i $170 due volte mentre i tori hanno aumentato la pressione di acquisto.

Aumento del mercato delle Meme Coin

Questo salto del mercato ha stimolato anche Bitcoin (BTC), altcoin e meme coin, con queste ultime che hanno registrato i guadagni più elevati. La capitalizzazione di mercato delle meme coin è ora a $66,7 miliardi, con un incremento del 2,3%, mentre le meme coin su Solana sono salite del 5,3% a $9,7 miliardi. Anche i volumi di trading sono aumentati oggi a $1,5 miliardi, con asset che hanno registrato afflussi superiori al 200X. Gli aumenti dei prezzi di SOL si sono riversati sui token meme, portando a valori in aumento. Ecco tre meme coin su Solana da acquistare dopo l’incremento di prezzo.

Yotoshi (YOTO)

Yotoshi è la meme coin su Solana che ha registrato i maggiori guadagni oggi, con un incremento del 349,4%. Questo livello di crescita ha portato i numeri settimanali sopra il 765% per l’asset, mentre gli afflussi mensili sono al 215%. Yotoshi è una delle nuove meme coin che ha visto un afflusso straordinario nelle ultime settimane. I volumi giornalieri sono saliti a $1,1 milioni, con gli utenti che hanno mostrato un forte interesse per questo asset.

MAGA PEPE

MAGA PEPE è aumentato del 271% e si unisce alle meme coin da acquistare in questo momento. Il rally di 24 ore dell’asset lo pone tra i maggiori guadagni. Oltre al suo status di meme coin su Solana, MAGA PEPE è tematico attorno alla popolare meme coin PEPE, ora classificata al terzo posto tra asset simili per capitalizzazione di mercato. Inoltre, il token è tematico intorno allo slogan dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le monete a tema Trump hanno dominato gli spazi di tendenza in vista delle elezioni.

Bird Dog su SOL (BIRDDOG)

Bird Dog ha registrato un guadagno del 79% nelle ultime 24 ore. Il rally visto dall’asset ha portato il trading settimanale al 499%, mentre le cifre mensili sono al 879%. Secondo i dati di CoinGecko, i volumi di trading hanno raggiunto i $3,9 milioni. Anche i token a tema canino hanno visto afflussi insieme alle meme coin su Solana, portando a una fase generale di rialzo delle meme coin.

L’attuale rally delle meme coin su Solana è un segnale positivo per gli investitori che cercano opportunità a breve termine. Con SOL che raggiunge nuovi massimi, le meme coin come Yotoshi, MAGA PEPE e Bird Dog stanno guadagnando rapidamente valore, offrendo potenziali rendimenti significativi. È fondamentale monitorare i trend del mercato e le performance di queste criptovalute per fare investimenti informati e strategici.