Molte persone hanno sentito parlare di 3Commas come una piattaforma utile per il trading di criptovalute, ma c’è una domanda che si pone: 3Commas è una piattaforma affidabile? In questo post, esploreremo le recensioni e le esperienze degli utenti per capire se questo servizio di automazione del trading è sicuro ed efficiente. Iniziamo esaminando la storia di 3Commas così come la sua offerta di servizi.

Se sei un appassionato di criptovalute in cerca di un modo per ottimizzare le tue strategie di trading, 3Commas è la piattaforma che fa per te. Fondata nel 2017, questa piattaforma di trading online offre strumenti avanzati e bot automatizzati per aiutarti a diventare un trader di criptovalute di successo. Nella nostra recensione, esploreremo le caratteristiche principali di 3Commas, i suoi piani e prezzi, insieme ai vantaggi e svantaggi.

Panoramica di 3Commas

Sito Ufficiale: 3Commas

3Commas Stabilito: 2017

2017 Opzioni di Pagamento: Visa, Mastercard, Paypal, Bitcoin

Visa, Mastercard, Paypal, Bitcoin Basato su Cloud: Sì

Sì Scambi Supportati: Binance, FTX, OKX, KuCoin, Coinbase Pro (GDAX), e altri

Binance, FTX, OKX, KuCoin, Coinbase Pro (GDAX), e altri Supporto Mobile: Android e iOS

Android e iOS Piani e Prezzi: Gratis – Per sempre Luce – $9,9 al mese (con pagamento annuale) Avanzato – $24,4 al mese (con pagamento annuale) Pro – $49,5 al mese (con pagamento annuale)

Prova Gratuita: Accesso per 3 giorni al piano PRO, nessuna carta di credito richiesta

Accesso per 3 giorni al piano PRO, nessuna carta di credito richiesta Programma dell’Accademia: Sì

Sì Programma di Affiliazione: Sì

Sì Assistenza Clienti: Chat dal vivo, e-mail, domande frequenti e supporto ai social network

Come Funziona 3Commas?

3Commas è un servizio amato dai trader di criptovalute, offrendo funzionalità avanzate come operazioni intelligenti e bot di trading automatizzati. Gli utenti possono connettersi a uno scambio online tramite l’integrazione API, creare un account gratuito e attivare l’autenticazione a due fattori per la sicurezza.

Caratteristiche Principali:

Trading Intelligente: Permette di fare trading su più scambi contemporaneamente, con funzioni avanzate come take profit, stop loss, copertura intelligente e altro.

Permette di fare trading su più scambi contemporaneamente, con funzioni avanzate come take profit, stop loss, copertura intelligente e altro. Terminale di Trading Dinamico: Consente la gestione simultanea di diversi conti di scambio, superando le limitazioni di trading.

Consente la gestione simultanea di diversi conti di scambio, superando le limitazioni di trading. Bot DCA: Strategia Dollar Cost Averaging per ridurre il rischio di volatilità e migliorare l’entrata in posizione.

Strategia Dollar Cost Averaging per ridurre il rischio di volatilità e migliorare l’entrata in posizione. Bot a Griglia: Acquisto e vendita automatica di criptovalute a livelli prefissati.

Acquisto e vendita automatica di criptovalute a livelli prefissati. TradingView: Integrazione con il sistema di analisi tecnica più affidabile per segnali di trading.

Integrazione con il sistema di analisi tecnica più affidabile per segnali di trading. Bot di Opzioni: Semplifica il trading di opzioni utilizzando algoritmi avanzati.

Semplifica il trading di opzioni utilizzando algoritmi avanzati. Segnale Criptografico: Permette di seguire e replicare le operazioni di trader esperti.

Scambi Supportati

3Commas supporta oltre 17 principali scambi di criptovalute, tra cui Binance, OKX, KuCoin, Coinbase Pro (GDAX), e molti altri.

Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi:

Supporto per oltre 17 scambi di criptovaluta.

Piani convenienti con funzionalità avanzate.

Copre gli appassionati di criptovalute in tutto il mondo.

Ampia gamma di funzionalità per migliorare il trading manuale e automatizzato.

Svantaggi:

Potrebbe risultare travolgente per i principianti.

Mancanza di un’applicazione desktop.

Conclusione

3Commas si presenta come una piattaforma completa per il trading di criptovalute, offrendo strumenti avanzati adatti sia ai trader esperti che a quelli alle prime armi. La varietà di bot e funzionalità, insieme al supporto per numerosi scambi, rende 3Commas un’opzione da considerare per chiunque voglia ottimizzare la propria strategia di trading di criptovalute. Inizia a fare trading con 3Commas e porta la tua esperienza di trading al livello successivo.

Domande Frequenti su 3Commas: Affidabilità e Sicurezza

3Commas è una piattaforma affidabile per il trading di criptovalute?

3Commas è riconosciuta come una piattaforma affidabile nel settore del trading di criptovalute, fornendo strumenti avanzati e servizi di trading automatizzato.

Quali misure di sicurezza sono in atto su 3Commas?

3Commas implementa robuste misure di sicurezza, inclusa l’autenticazione a due fattori (2FA) e protocolli di crittografia avanzati.

Quali scambi di criptovalute supporta 3Commas?

3Commas supporta oltre 17 scambi di criptovalute, tra cui Binance, OKX, KuCoin, Coinbase Pro (GDAX), Bitfinex, e molti altri.

Ci sono rischi associati all’uso di bot di trading su 3Commas?

Come con qualsiasi attività di trading, ci sono rischi associati. Tuttavia, 3Commas fornisce funzionalità come stop loss e take profit per gestire i rischi.

3Commas offre un servizio clienti dedicato?

Sì, 3Commas offre un servizio clienti completo con chat dal vivo, e-mail e supporto attraverso i social network.

Quali sono i vantaggi principali di utilizzare 3Commas?

I vantaggi includono la possibilità di fare trading su più scambi, una varietà di bot di trading automatizzati e strumenti avanzati per migliorare il trading.

3Commas è adatto anche ai principianti?

Sì, 3Commas offre un piano gratuito e un’interfaccia intuitiva, rendendolo accessibile anche per i principianti.

Come posso iniziare con 3Commas?

Per iniziare, crea un account gratuito, seleziona un abbonamento e connetti il tuo account di scambio. Puoi usufruire della prova gratuita per esplorare le funzionalità.

3Commas offre una piattaforma mobile?

Sì, 3Commas ha app mobili per Android e iOS, consentendo il trading in qualsiasi momento.

Ci sono costi nascosti su 3Commas?

3Commas offre una trasparenza completa sui costi, con piani di abbonamento chiaramente definiti senza costi nascosti. Puoi scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze.