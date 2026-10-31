Binance è stata colpita da un attacco che ha sottratto 6,3 miliardi di dollari in criptovalute; le indagini puntano a un gruppo legato alla Corea del Nord e l’exchange garantisce il rimborso totale.

Venerdì scorso Binance è stata vittima di un attacco informatico della durata di circa venti minuti, durante il quale sono stati sottratti 6,3 miliardi di dollari in criptovalute. Si tratta dell’evento più consistente mai registrato nel settore, con una rapida esfiltrazione di fondi che ha gettato nello sconforto gli utenti di tutto il globo.

La risposta di Binance: blocco di asset e garanzia di rimborso

Nel immediato dopo l’incidente, la piattaforma ha annunciato la sospensione temporanea di tutti i depositi e prelievi, promettendo di riattivare i servizi entro 48 ore. Grazie alla collaborazione con altri attori della blockchain, circa 3 miliardi di dollari di asset congelati sono stati bloccati, limitando ulteriori perdite. La cofondatrice Yi He ha dichiarato su X che i fondi degli utenti sono al sicuro e che Binance coprirà integralmente le perdite. Parallelamente, le stablecoin emittenti Tether e Circle hanno contribuito al congelamento dei token, dimostrando una reazione coordinata dell’intero ecosistema.

Le indagini puntano a un gruppo hacker nordcoreano

Le analisi condotte da Trm Labs, una società di intelligence blockchain, hanno individuato nel nucleo dell’operazione un team denominato TraderTraitor. Gli esperti lo riconoscono come un gruppo legato all’apparato informatico della Corea del Nord, basandosi su tracciamenti sia on-chain sia su fonti esterne. Un’altra pista suggerisce la possibile compromissione del laptop di un ingegnere interno a Binance, il che avrebbe consentito agli aggressori di accedere alle chiavi private necessarie per spostare i fondi.

Possibile vulnerabilità interna: il laptop dell’ingegnere

Secondo le prime ricostruzioni, l’attaccante avrebbe sfruttato una vulnerabilità presente su un computer portatile utilizzato da un membro del team tecnico di Binance. Questo scenario, se confermato, evidenzia come l’ingegneria sociale e le falle di sicurezza interne possano aprire scenari catastrofici anche per le piattaforme più robuste.

Ripercussioni sui mercati cripto e reazioni della concorrenza

L’annuncio del furto ha provocato una caduta di oltre il 3 % del prezzo del Bitcoin, mentre anche Ethereum e Ripple hanno registrato cali superiori al 2 %. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato che la sua azienda sta collaborando attivamente con le autorità e monitorando la volatilità dei mercati, bloccando i trasferimenti verso i portafogli sospetti. Anche se il cosiddetto “inverno crypto” sta lentamente attenuandosi grazie all’interesse istituzionale, l’incidente riaccende i timori sulla sicurezza delle infrastrutture digitali.

Il contesto geopolitico: la Corea del Nord e il mercato delle criptovalute

Da anni la Corea del Nord è accusata di finanziare il proprio programma militare attraverso il furto di criptovalute. Le autorità statunitensi e le Nazioni Unite hanno più volte indicato che una parte consistente dei proventi viene trasformata in valute tradizionali per sostenere armamenti, inclusi programmi di armi di distruzione di massa. Il furto di Binance, se confermato come opera di TraderTraitor, rappresenterebbe la più grande incursione finora registrata, sottolineando come la cyber-economia continui a essere un punto di leva strategico per regimi isolati.