7 Siti Web e App per Investitori Principianti nel Mondo delle Criptovalute

Il mondo delle criptovalute può sembrare complesso e intimidatorio, soprattutto per i principianti.

Tuttavia, ci sono numerosi strumenti disponibili che possono rendere il viaggio nel mondo delle crypto molto più semplice e accessibile. In questo articolo, esplorerò i 7 migliori siti web e applicazioni mobili che ogni investitore principiante dovrebbe conoscere. Questi strumenti non solo sono facili da usare, ma sono anche gratuiti, offrendo un valore incredibile per chiunque voglia iniziare a investire in criptovalute.

1. CoinMarketCap

Che Cos’è

CoinMarketCap è una delle risorse più utilizzate e affidabili per chiunque sia interessato alle criptovalute. Fornisce informazioni dettagliate su quasi tutte le criptovalute esistenti, inclusi prezzi, capitalizzazione di mercato, volume di trading e molto altro.

Funzionalità Principali

Informazioni aggiornate in tempo reale su migliaia di criptovalute. Grafici e Dati Storici: Visualizza i grafici dei prezzi storici e analizza le tendenze di mercato.

2. Binance

Che Cos’è

Binance è uno degli exchange di criptovalute più grandi e popolari al mondo. Offre una piattaforma per acquistare, vendere e scambiare una vasta gamma di criptovalute.

Funzionalità Principali

Offre strumenti per trading avanzato come ordini limite e stop-loss. Staking e Risparmio: Opportunità per guadagnare interessi sulle criptovalute detenute.

3. Crypto.com

Che Cos’è

Crypto.com è una piattaforma all-in-one per criptovalute che offre un exchange, una carta di debito crypto, prestiti e molto altro.

Funzionalità Principali

Gestisci facilmente le tue criptovalute direttamente dal tuo smartphone. Earn: Guadagna interessi sulle tue criptovalute con programmi di staking e risparmio.

4. Ledger Live

Che Cos’è

Ledger Live è l’applicazione ufficiale per gestire i dispositivi hardware wallet di Ledger, uno dei modi più sicuri per conservare le criptovalute.

Funzionalità Principali

Supporta una vasta gamma di criptovalute. Interfaccia Utente Intuitiva: Facilita la gestione e il monitoraggio delle tue risorse digitali.

5. CoinGecko

Che Cos’è

CoinGecko è un altro sito web popolare per tracciare i prezzi delle criptovalute e ottenere informazioni dettagliate sul mercato.

Funzionalità Principali

Classifica le criptovalute in base a vari criteri come volume di trading e capitalizzazione di mercato. Notizie e Aggiornamenti: Fornisce notizie aggiornate e approfondimenti sul mondo delle criptovalute.

6. Blockfolio (ora FTX App)

Che Cos’è

Blockfolio, ora conosciuta come FTX App, è un’app di monitoraggio del portafoglio di criptovalute che consente di tenere traccia dei tuoi investimenti in tempo reale.

Funzionalità Principali

Ricevi avvisi quando i prezzi delle tue criptovalute raggiungono determinati livelli. Integrazione con Exchange: Collegati ai tuoi account exchange per aggiornamenti automatici del portafoglio.

7. DeFi Pulse

Che Cos’è

DeFi Pulse è il principale sito web per monitorare le statistiche e l’attività nel settore della finanza decentralizzata (DeFi).

Funzionalità Principali

Visualizza le metriche chiave come il valore totale bloccato (TVL) nei protocolli DeFi. Classifiche dei Protocolli: Scopri quali protocolli DeFi stanno guadagnando trazione e popolarità.

Scopri quali protocolli DeFi stanno guadagnando trazione e popolarità. Analisi del Mercato: Ottieni approfondimenti e analisi sui trend emergenti nel settore DeFi.

Investire in criptovalute può sembrare complicato, ma con gli strumenti giusti può diventare molto più gestibile. Questi sette siti web e applicazioni offrono una vasta gamma di funzionalità che possono aiutare sia i principianti che gli investitori esperti a navigare nel mondo delle criptovalute con maggiore facilità e sicurezza. Utilizzando queste risorse, potrai prendere decisioni informate e rimanere aggiornato sulle ultime tendenze del mercato.