Accenture e il Gruppo IQT: un passo verso la transizione energetica

Accenture ha recentemente annunciato l’intenzione di acquisire il Gruppo IQT, un fornitore di servizi ingegneristici con sede a Rovigo, specializzato nella gestione di progetti infrastrutturali. Questa mossa strategica si inserisce nel contesto della crescente necessità di modernizzare le infrastrutture energetiche e di supportare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. L’unione delle competenze digitali di Accenture con l’esperienza del Gruppo IQT promette di creare sinergie significative nel settore.

Le competenze del Gruppo IQT

Il Gruppo IQT è un attore chiave nella progettazione e gestione delle infrastrutture per la generazione e trasmissione di elettricità. La sua esperienza si estende alla costruzione e modernizzazione di reti elettriche e idriche, nonché all’ottimizzazione dell’efficienza energetica in vari settori, tra cui quello edilizio e industriale. Con oltre 450 consulenti e ingegneri che si uniranno al team di Accenture, questa acquisizione rappresenta un’importante espansione delle capacità di Accenture nel settore delle infrastrutture.

Obiettivi e prospettive future

Accenture mira a supportare le organizzazioni nel settore delle utilities, dell’energia e delle telecomunicazioni, aiutandole a implementare soluzioni digitali per migliorare l’efficienza dei loro progetti infrastrutturali. Teodoro Lio, AD di Accenture Italia, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione nel rafforzare la posizione di Accenture nel mercato italiano, contribuendo a costruire un sistema energetico più sostenibile. L’integrazione delle competenze del Gruppo IQT permetterà di affrontare le sfide legate alla transizione energetica e di raggiungere gli obiettivi net-zero stabiliti dall’Unione Europea.

Un contesto di crescita per Accenture

Negli ultimi anni, Accenture ha ampliato la sua presenza nel settore della gestione di progetti infrastrutturali, con acquisizioni strategiche che includono aziende come Anser Advisory e Comtech. L’acquisizione del Gruppo IQT segna la sesta operazione di questo tipo in Italia nel 2023, evidenziando l’impegno di Accenture nel potenziare le proprie competenze in settori chiave per la crescita economica del Paese. Con l’approvazione delle autorità competenti, questa acquisizione potrebbe rappresentare un punto di svolta per il futuro delle infrastrutture in Italia.