Accesso al contributo 2026 per danni da calamità: requisiti, modello e scadenza

Questo articolo sintetizza le informazioni essenziali per i Comuni interessati al contributo 2026 disposto dal Ministero dell’Interno.

Viene spiegato chi ha diritto a presentare la richiesta, quali sono i presupposti tecnici che determinano l’ammissibilità e come inviare la documentazione obbligatoria via PEC entro i termini indicati.

Sono inoltre riportate le novità connesse ad altri provvedimenti ministeriali collegati alla finanza locale e un richiamo sulle situazioni di gestione straordinaria degli enti, utili per comprendere il quadro normativo in cui si inserisce la misura.

Chi può presentare la domanda e su quale base normativa

Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 marzo 2026 approva il modello di certificazione relativo al contributo per l’anno 2026. Possono richiederlo i Comuni obbligati a sostenere spese derivanti da sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali, nonché gli oneri connessi a eventuali accordi transattivi, purché gli eventi siano avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge di riferimento (art. 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2026, n. 199) e le richieste non siano state soddisfatte nelle annualità 2026 e 2026 considerate cumulativamente.

Requisiti di ammissibilità e calcolo della soglia

La domanda è ammessa solo se l’importo complessivo delle spese ricade al di sopra della soglia pari al 40 per cento della spesa corrente annua sostenuta dal Comune. Tale percentuale deve essere calcolata confrontando la media della spesa corrente risultante dagli ultimi due rendiconti approvati.

Quali voci contano nel computo

Nel calcolo rientrano esclusivamente le spese riferite alle richieste non soddisfatte nelle annualità 2026 e 2026, considerate insieme. È fondamentale documentare in modo chiaro la natura delle spese, l’esistenza delle sentenze o degli accordi transattivi e il collegamento diretto con gli eventi di cui alla norma.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica: il modello cartaceo, debitamente compilato, va preventivamente scansionato e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]. Il termine ultimo per l’invio è il 31 marzo 2026, oltre il quale opera la decadenza della domanda.

Consigli pratici per l’invio

Prima dell’invio è raccomandabile verificare la completezza della documentazione, l’integrità dei file digitali e la corrispondenza tra i dati riportati nel modello e i rendiconti approvati. Conservare la ricevuta di invio PEC è essenziale per eventuali verifiche amministrative.

Altri provvedimenti collegati e quadro generale

Parallelamente, un decreto del 5 febbraio 2026, adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha regolato il riparto di un incremento di 220 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sul fondo previsto dall’art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il provvedimento, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2026 con n. 1063, è stato pubblicato nella sezione “I Decreti” e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Queste misure si inseriscono in un contesto più ampio di interventi destinati a sostenere i Comuni, riducendo l’onere derivante dall’incremento di indennità di funzione e dalle spese straordinarie.

Rilevanza della gestione straordinaria degli enti

Per completare il quadro, è utile richiamare in sintesi la disciplina del commissariamento ai sensi dell’art. 143 del TUEL, che interviene nei casi di alterazione grave dell’ente, ad esempio per infiltrazioni criminali o condizionamenti dell’azione amministrativa. In tali ipotesi il prefetto può disporre l’accesso tramite una commissione di indagine, con tempistiche e rilievi istruttori ben definiti.

Le conclusioni dell’istruttoria possono tradursi in tre esiti: proposta di scioglimento del consiglio con decreto del Presidente della Repubblica, interventi ministeriali per rimuovere le anomalie o archiviazione del procedimento. Quando il decreto dispone lo scioglimento, si istituisce una commissione straordinaria che gestisce l’ente fino al primo turno elettorale utile.

La conoscenza delle regole che governano sia l’accesso ai contributi sia gli strumenti di controllo e gestione straordinaria è fondamentale per amministratori locali e dirigenti, che devono garantire trasparenza, correttezza contabile e tempestività nelle comunicazioni con il Ministero dell’Interno.