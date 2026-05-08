Record negativo del sentiment: benzina, guerra Iran e conseguenze sui consumi

Il sondaggio preliminare di maggio della University of Michigan ha rilevato un indice di sentiment dei consumatori pari a 48,2, il valore più basso dall’inizio delle rilevazioni nel 1952.

Questo dato ha sorpreso anche gli analisti, che in media attendevano una flessione meno marcata verso 49,3. Nel questionario, circa un terzo degli intervistati ha citato spontaneamente i prezzi della benzina come fonte di preoccupazione, mentre circa il 30% ha menzionato i dazi; osservazioni che segnalano come i costi diretti e le politiche commerciali stiano pesando sulla percezione delle famiglie. La direttrice del sondaggio ha sottolineato che i timori sui prezzi rimangono al centro delle risposte.

Fattori esterni: energia e conflitto

Una componente chiave della caduta di fiducia è la situazione geopolitica che ha mantenuto i prezzi energetici elevati. La chiusura temporanea dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa il 20% dell’olio mondiale, ha contribuito a tenere alto il costo della materia prima e, di conseguenza, quello della benzina alla pompa, il cui prezzo medio nazionale è rimasto stabilmente oltre i 4 dollari per gallone. Gli economisti osservano che senza una discesa sostenuta dei prezzi dei carburanti è difficile immaginare una ripresa significativa del sentiment. Alcuni analisti di mercato hanno sintetizzato la situazione dicendo che, mentre i mercati finanziari valutano prospettive e rendimenti, i consumatori percepiscono solo l’impatto immediato dei rincari.

Effetti su prezzi e disponibilità

Oltre al caro energia, le tensioni commerciali e i dazi introdotti di recente stanno aumentando i costi di molti beni importati, aggravando la sensazione di pressione sui bilanci familiari. L’indicatore della condizione economica attuale nel sondaggio è sceso marcando un calo del 9% fino a leggere 47,8, riflesso diretto di maggiori preoccupazioni su prezzi e potere d’acquisto. Questi movimenti si traducono in scelte concrete: famiglie che posticipano acquisti importanti, rivalutano priorità di spesa e rispondono con cautela alle promozioni. Le imprese dei beni durevoli possono percepire segnali di indebolimento della domanda già nelle vendite e negli ordini di produzione.

Paradosso: fiducia bassa, spesa ancora sostenuta

Nonostante il sentiment ai minimi, la spesa dei consumatori non sembra destinata a una frenata immediata di pari intensità. Il motivo principale è il continuo supporto del mercato del lavoro: l’occupazione resta solida e il tasso di disoccupazione si è mantenuto al 4,3% in aprile, con circa 115.000 posti di lavoro creati nel mese. Questo contrasto genera il fenomeno per cui le famiglie, pur percependo un peggioramento delle condizioni, conservano la capacità di spesa grazie al reddito da lavoro. Tuttavia, molte famiglie stanno cambiando il mix di acquisti, destinando una quota maggiore del bilancio ai carburanti e riducendo spese discrezionali.

Segnali dalle imprese

I primi effetti sull’attività economica sono già visibili in alcune aziende di beni durevoli. Un esempio rilevante è quello di un grande produttore di elettrodomestici che ha mancato le stime trimestrali, con il titolo che è arrivato a perdere fino al 20%. La gestione aziendale ha descritto la domanda come prossima a livelli di recessione, con il settore che avrebbe subito una contrazione dell’ordine del 7,4%. Questi segnali segnalano che una fiducia molto bassa può tradursi nel breve termine in ricadute concrete per i settori più sensibili alle scelte di spesa dei consumatori.

Chi ha cambiato idea e cosa osservare

La perdita di fiducia non è omogenea: la flessione più marcata è stata registrata tra elettori repubblicani e indipendenti, mentre gli intervistati con orientamento democratico sono rimasti sostanzialmente stabili. Questo profilo politico della fiducia può influenzare sia i consumi sia la percezione delle politiche economiche. Per capire se il trend negativo si invertirà, gli operatori seguiranno con attenzione alcuni indicatori: l’andamento dei prezzi alla pompa, eventuali evoluzioni nello Stretto di Hormuz, l’impatto delle tariffe sulle catene di approvvigionamento e i prossimi dati sull’occupazione e sui salari.

Prospettive a breve termine

Se i carburanti dovessero stabilizzarsi su livelli inferiori e le interruzioni alle forniture si risolvessero, è probabile che il sentiment inizi a recuperare, anche se con gradualità. Viceversa, un prolungarsi della crisi energetica o nuovi aumenti tariffari potrebbero mantenere la pressione sui bilanci familiari e ampliare la distanza tra percezione e realtà economica. Nel frattempo, imprese e policy maker dovranno bilanciare il sostegno alla domanda con la gestione delle tensioni inflazionistiche e delle catene logistiche internazionali.

In sintesi, il sondaggio preliminare della University of Michigan ha acceso un campanello d’allarme: il valore di 48,2 segnala preoccupazioni diffuse, ma l’evoluzione dei prossimi mesi dipenderà dalla capacità di ridurre i costi energetici e di stabilizzare le forniture internazionali, nonché dall’andamento dell’occupazione che, per ora, continua a offrire un cuscinetto alla spesa delle famiglie.