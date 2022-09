Account MetaTrader 4 Capital.com: come accedere direttamente sul tuo telefono

Capital.com consente agli utenti di creare account MetaTrader 4. Tuttavia, quando accedi all’account utente di Capital.com sul telefono, non vedi le informazioni visualizzate per accedere al tuo account MT4. Questo articolo ti mostrerà come accedere al tuo account MT4 Capital.com sul tuo telefono per comodità durante l’uso.

Cos’è un conto MetaTrader 4 Capital.com?

Il conto MetaTrader 4 (noto anche come MT4) è un software di trading sviluppato da Meta Quotes nel 2005. I trader Forex utilizzano comunemente il software MT4 e ora le attività scambiate tramite MT4 includono anche prodotti. I prodotti CFD hanno azioni, materie prime, criptovalute …

Molti trader amano il software MT4 per la sua elevata velocità di trading e la convenienza nell’installazione di più indicatori o robot di trading automatizzati.

Inoltre, le operazioni su MT4 sono anche molto flessibili e facili da tracciare le negoziazioni aperte.

Il conto MetaTrader 4 Capital.com viene aperto tramite il broker Capital.com, utilizzato per il trading sulla piattaforma professionale MT4. Questo account sarà separato dal normale account Capital.com.

Per fare trading su un conto MT4, è necessario aprire un conto MT4 su Capital.com nell’area [I miei conti].

Come accedere al tuo account MT 4 Capital.com sul tuo telefono

Per accedere al tuo account Capital.com MetaTrader 4, devi scaricare e installare l’app mobile MT4.

Puoi scaricare il software mt4 Capital.com per il tuo telefono seguendo il link qui sotto:

Scarica MT4 per iPhone

Scarica MT4 per Android

Se hai già il software MT4 sul tuo telefono, puoi accedere e utilizzarlo senza scaricare la versione MT4 di Capital.com.

Dopo aver scaricato il software MetaTrader 4 sul telefono, è necessario accedere a Capital.com dalla home page: https://capital.com/ per ottenere le informazioni del tuo account MT4:

Devi salvare le tue informazioni di accesso per accedere al tuo account in qualsiasi momento.

Quindi, accedi al tuo account MT4 Capital.com sul tuo telefono come segue:

Passo 1: Apri il software MT4 sul tuo telefono, seleziona [Accedi a un account esistente]

Passo 2: Fare clic sul simbolo della lente di ingrandimento. Inserisci il nome della tua azienda o il nome del server account e scegli quello corretto per il tuo account:

Passo 3: Inserisci MT4 Capital.com informazioni sull’account, quindi seleziona [Accedi].

Login: numero ID conto MT4.

Password: la password dell’account utente Capital.com

Conclusione

Sopra ci sono le istruzioni per accedere al tuo account MT4 Capital.com sul tuo telefono. Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account metaTrader 4 Capital.com, puoi scambiare e utilizzare le funzionalità di MT4 sul tuo telefono.