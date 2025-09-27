Acquisizione ex Ilva: dieci proposte pervenute ai commissari

Il processo di vendita degli stabilimenti ex Ilva ha recentemente suscitato un notevole interesse.

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, insieme ai commissari di ILVA, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, hanno comunicato che sono state presentate dieci offerte per l’acquisizione degli impianti. Questo sviluppo, atteso da tempo, rappresenta un passo cruciale nella gestione della crisi industriale che ha colpito il settore.

Dettagli delle offerte ricevute

Entro il termine stabilito, scaduto a mezzanotte di venerdì 26 settembre, sono state ricevute dieci proposte, un numero che evidenzia l’interesse del mercato per gli asset ex Ilva. Tra queste, due offerte si sono distinte per la loro ampiezza, coprendo l’intero complesso aziendale. Le aziende che le hanno presentate sono Bedrock Industries e una cordata composta da Flacks Group e Steel Business Europe.

Offerte per singoli asset

Oltre alle due proposte globali, sono state formulate altre otto offerte per singoli asset. Queste provengono da una varietà di attori, tra cui Renexia del Gruppo Toto, Industrie Metalli Cardinale (IMC) e Marcegaglia. Anche altre cordate, come quella composta da Marcegaglia e Sideralba, insieme a diverse piccole aziende, hanno manifestato interesse per specifiche parti degli impianti. Questo suggerisce una strategia diversificata per l’acquisizione.

Valutazione delle offerte

I commissari hanno evidenziato che, nonostante la scadenza per la presentazione delle offerte sia già trascorsa, vi è la possibilità di considerare ulteriori proposte in futuro. Tali offerte dovranno presentare condizioni particolarmente vantaggiose per il processo attuale. Tuttavia, ogni offerta successiva sarà oggetto di un’attenta valutazione e non garantirà automaticamente l’inclusione nel processo di vendita.

Focus su occupazione e sostenibilità

Un aspetto cruciale che i commissari intendono valutare è l’impatto delle offerte sui livelli occupazionali. La salvaguardia dei posti di lavoro rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in un contesto economico instabile. Inoltre, i commissari si concentreranno sulla decarbonizzazione degli impianti e sull’entità degli investimenti proposti, elementi fondamentali per garantire uno sviluppo sostenibile delle attività. L’obiettivo finale è assicurare una gestione responsabile e lungimirante degli stabilimenti, tutelando i lavoratori e promuovendo pratiche industriali più ecologiche.

Il futuro degli stabilimenti ex Ilva

Con dieci offerte sul tavolo, il futuro degli stabilimenti ex Ilva si apre a nuove opportunità. I commissari straordinari, dotati di un periodo adeguato per esaminare le proposte, si preparano a prendere decisioni che potrebbero avere un impatto duraturo sul settore. L’interesse manifestato da attori privati, insieme all’attenzione su temi cruciali come l’occupazione e la sostenibilità, rappresenta un segnale positivo per il futuro dell’industria siderurgica italiana.