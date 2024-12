Un colpo di scena nel lusso italiano

Il mondo del lusso italiano ha recentemente assistito a un’importante acquisizione che potrebbe cambiare le dinamiche del settore. LMDV Capital, guidato da Leonardo Maria del Vecchio, ha ufficializzato l’accordo per l’acquisizione del brand Twiga e di quattro location del Gruppo Majestas, di proprietà di Flavio Briatore. Sebbene i dettagli finanziari dell’operazione non siano stati resi noti, l’impatto di questa mossa strategica è già evidente.

Il nuovo corso di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha commentato la cessione, sottolineando come il suo rinnovato impegno in Formula Uno, in qualità di capo dell’Alpine Formula One Team, richieda una concentrazione totale e un impegno di tempo significativo. Questo ha reso necessario un minore coinvolgimento nella gestione operativa del Gruppo Majestas. Nonostante ciò, il gruppo continua a sviluppare i brand Billionaire e Crazy Pizza, ottenendo risultati eccellenti grazie a un team di collaboratori altamente qualificati.

Strategia di espansione di LMDV Capital

L’acquisizione del brand Twiga si inserisce in un piano strategico più ampio di LMDV Capital, che mira a integrare Twiga nel proprio ecosistema di ristorazione di alta gamma, rappresentato dal gruppo Triple Sea Food. Con questo accordo, Triple Sea Food si prepara a diventare uno dei protagonisti principali dell’hospitality di lusso in Italia. Il fatturato combinato delle due società è stimato in circa 50 milioni di euro per il 2024, con un organico di 600 dipendenti.

Prospettive di crescita e nuove aperture

Nonostante l’acquisizione, LMDV Capital non ha intenzione di fermarsi. Con nuove aperture già pianificate per il 2025, il gruppo prevede di superare i 60 milioni di euro di fatturato. Negli ultimi 24 mesi, Triple Sea Food ha registrato una crescita esponenziale, gestendo cinque location e tre brand: Vesta Milano, Vesta Forte dei Marmi e Vesta Paraggi, oltre a Casa Fiori Chiari Milano e Trattoria del Ciumbia Milano, con un totale di 250 dipendenti.

Innovazioni nelle location

Una delle novità più attese è l’inaugurazione di un ristorante Vesta nella location del Twiga di Montecarlo. Inoltre, la location di Billionaire a Porto Cervo sarà trasformata in Twiga, ospitando al suo interno Casa Fiori Chiari e Vesta. Queste trasformazioni non solo arricchiranno l’offerta gastronomica, ma contribuiranno anche a rafforzare la presenza del gruppo nel panorama del lusso italiano.