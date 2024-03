Acquistare Criptovaluta Fantom su Trust Wallet: Una Guida Completa

in

Nel panorama sempre più vasto delle criptovalute, Fantom emerge come una delle blockchain più promettenti, offrendo transazioni veloci, costi di transazione ridotti e un’architettura scalabile. Se sei interessato ad acquistare Fantom (FTM) e desideri farlo tramite Trust Wallet, uno dei portafogli digitali più sicuri e affidabili, questa guida dettagliata ti fornirà tutte le informazioni necessarie per iniziare.

Cos’è Fantom?

Prima di tuffarci nel processo di acquisto, è importante comprendere cosa rende Fantom un investimento attraente. Fantom è una piattaforma di contratti intelligenti ad alta velocità che mira a risolvere i problemi di scalabilità affrontati da blockchain più tradizionali come Ethereum. Utilizzando un algoritmo di consenso unico chiamato Lachesis, Fantom offre una piattaforma per lo sviluppo di dApps (applicazioni decentralizzate) e servizi DeFi (finanza decentralizzata) con prestazioni superiori.

Cosa è Trust Wallet?

Trust Wallet è un portafoglio criptovaluta mobile che supporta una vasta gamma di asset digitali, compresi i token ERC-20, BEP2 e BEP20. Offrendo un’interfaccia utente intuitiva, Trust Wallet fornisce un modo sicuro per conservare, inviare e ricevere criptovalute, oltre a interagire con dApps direttamente dall’app.

Passaggi per Acquistare Fantom su Trust Wallet

1. Scaricare e Configurare Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet dall’App Store o da Google Play. Una volta installata l’app, dovrai creare un nuovo portafoglio. Assicurati di scrivere e conservare in modo sicuro la tua frase di recupero a 12 parole, poiché sarà essenziale per il recupero del tuo portafoglio in caso di perdita dell’accesso al dispositivo.

2. Aggiungere Fantom al Tuo Portafoglio

Apri Trust Wallet e tocca l’icona “+” nell’angolo in alto a destra per accedere alla pagina di ricerca.

Digita “Fantom” nella barra di ricerca. Seleziona “Fantom” (FTM) dall’elenco dei risultati e attiva il token premendo l’interruttore.

3. Finanziare il Tuo Portafoglio

Prima di poter acquistare FTM, avrai bisogno di fondi nel tuo portafoglio. Puoi depositare criptovalute esistenti come Ethereum (ETH) o Binance Coin (BNB), che poi potrai scambiare con FTM. Per depositare, tocca “Ricevi” nell’app, seleziona la criptovaluta che intendi depositare e utilizza l’indirizzo visualizzato per trasferire i fondi dal tuo altro portafoglio o da un exchange.

4. Acquistare Fantom tramite DApp o Exchange Decentralizzato (DEX)

Con i fondi nel tuo portafoglio, ora puoi procedere all’acquisto di FTM. Trust Wallet offre l’accesso integrato a DApps e exchange decentralizzati come PancakeSwap o Uniswap.

Nell’app Trust Wallet, naviga nella sezione “DApp” o “Browser” (su iOS, potrebbe essere necessario abilitare il browser DApp seguendo le istruzioni sul sito web di Trust Wallet).

Seleziona un DEX che supporti scambi con FTM, come PancakeSwap.

Connettiti al DEX utilizzando Trust Wallet e seleziona la coppia di scambio che include la criptovaluta che possiedi e FTM.

Inserisci l’importo che desideri scambiare e conferma la transazione. Assicurati di prendere in considerazione le commissioni di rete e le commissioni del DEX.

5. Conservazione e Sicurezza

Una volta completato l’acquisto, i tuoi token FTM saranno conservati in modo sicuro su Trust Wallet. È fondamentale adottare pratiche di sicurezza robuste, come l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori (2FA) e il mantenimento della riservatezza della tua frase di recupero.

L’acquisto di Fantom su Trust Wallet rappresenta un metodo sicuro e conveniente per entrare a far parte dell’ecosistema Fantom. Seguendo i passaggi delineati in questa guida, puoi facilmente aggiungere FTM al tuo portafoglio di criptovalute e sfruttare le opportunità offerte dalla blockchain Fantom. Ricorda, tuttavia, che il trading di criptovalute comporta rischi e dovresti sempre fare la tua ricerca e considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento prima di effettuare qualsiasi operazione.