Acquistare una nuova casa: gli elementi da considerare

I giovani e il mutuo per la prima casa

Quando i giovani si affacciano per la prima volta alla possibilità di prendere casa, una delle soluzioni più utilizzate è il mutuo. Si tratta di un’opzione valida se si sceglie di acquistare un’abitazione senza avere un’immediata disponibilità tale da coprirne il costo. D’altronde per chi già lavora è possibile gestire le rate del mutuo in maniera abbastanza comoda, potendo nel mentre iniziare a godersi la piena indipendenza che solo una propria casa può dare. Ovviamente è bene vagliare diverse offerte legate ai tassi di interesse prima di sottoscrivere un contratto. Il mutuo giovani su siti come facile.it consente di verificare in maniera semplice e immediata i diversi aspetti e tassi di interesse dei mutui per i più giovani!

Un lavoro sicuro è un primo passo immancabile

In un’ottica come quella moderna in cui il lavoro cambia rapidamente, la sicurezza economica è, prima di molto altro, l’avere una posizione lavorativa stabile. Quando si richiede un mutuo questo è un criterio che viene sempre preso in esame, dato che chiunque fornisca la liquidità per l’acquisto di una casa vuole essere certo che le rate verranno coperte con una qual certa costanza. Prima di procedere a richiedere un mutuo è dunque bene consolidare la propria posizione lavorativa, il che può avvenire in diversi modi. Ottenere un posto a tempo indeterminato in un’azienda solida o avere un’attività ben avviata, l’importante è che il proprio lavoro possa garantire un afflusso di liquidità tale da coprire le rate e non solo. Bisogna infatti considerare che oltre alle rate del mutuo, una volta in possesso di una casa, sarà necessario far fronte alle utenze domestiche, eventuali spese impreviste e tutto quel che riguarda il mantenersi autonomamente.

La disponibilità economica immediata

Un lavoro stabile tuttavia non è sufficiente per chiedere un mutuo, né conviene prenderlo in considerazione come unico fattore per scegliere di richiederlo. Avere nel proprio conto corrente una disponibilità di denaro consistente è una necessità per molti istituti di credito per autorizzare un mutuo. Al fine di una valutazione economica anche entrate regolari non garantiscono di per sé stabilità! Possedere sufficienti risparmi per coprire spese impreviste è necessario non solo per chi deve autorizzare il mutuo, ma soprattutto per chi deve riceverlo. In tal modo anche in caso di problemi imprevisti non sarà necessario dilapidare il proprio stipendio per porvi rimedio, evitando così di rimanere scoperti in concomitanza con una rata del mutuo.

Il momento giusto è anche questione di scelte

Infine, sapendo che bisogna avere sia una posizione lavorativa consolidata che una base di risparmi a cui affidarsi, non resta che avere ben chiaro se procedere o meno ad acquistare una nuova casa. Si tratta di un passo importante che deve essere ben ponderato, prendendo anche in considerazione altri fattori:

dove si vuole vivere; se si vuole acquistare una casa in centro oppure in periferia o in campagna;

se si vuole acquistare una casa per vivere da soli oppure allo scopo di formare una famiglia; in tal senso saranno importanti le dimensioni della nuova abitazione;

Vagliare tutti questi fattori ci garantirà di optare per una scelta oculata e ponderata in base alle esigenze personali di ognuno, partendo dal presupposto che l’acquisto di un’abitazione è un’operazione alquanto onerosa e complessa.