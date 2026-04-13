Acquisto di marijuana con criptovalute: due minorenni nei guai

La Guardia di Finanza di Treviso ha portato a termine un’operazione che ha portato alla denuncia di due minorenni dopo il rinvenimento di 150 grammi di marijuana acquistata con criptovalute.

Gli investigatori hanno intercettato un pacco proveniente dalla Repubblica Ceca che risultava intestato a un nominativo inesistente ma, di fatto, destinato ai due ragazzi. L’operazione ha combinato attività di polizia economico-finanziaria con tecniche di controllo sul territorio per ricostruire la filiera della consegna.

Dopo l’apertura del pacco e la conferma della natura dello stupefacente, gli uomini della Guardia di Finanza hanno deciso di effettuare una consegna controllata. La spedizione è stata depositata in un locker, ossia un armadietto ad apertura automatica per il ritiro dei pacchi, dove è rimasta sotto osservazione in base al provvedimento di ritardato sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. Questo approccio ha permesso agli investigatori di documentare chi si sarebbe presentato a ritirare la merce senza interrompere immediatamente la catena probatoria.

La dinamica dell’intervento e il sequestro

L’azione sul campo ha previsto appostamenti e verifiche: dopo alcune ore di controllo, un ragazzo si è avvicinato al locker, ha aperto lo scomparto utilizzando il proprio telefonino e ha prelevato il pacco. A quel punto la Guardia di Finanza è intervenuta bloccando il giovane e avviando accertamenti che hanno permesso di individuare anche l’altro destinatario. Durante le perquisizioni domiciliari sono emersi elementi che hanno rafforzato i sospetti: sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione, cinque grinder per sminuzzare la sostanza e numerosi pacchetti di cellophane per il confezionamento delle singole dosi.

Elementi che fanno propendere per lo spaccio

Il ritrovamento di strumenti per la pesatura e il confezionamento, unito alla quantità di stupefacente, ha portato gli inquirenti a escludere l’uso esclusivamente personale. Il materiale trovato nelle abitazioni dei due ragazzi è stato citato nelle imputazioni che riguardano produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I due minorenni sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, dove verrà valutata la responsabilità penale in relazione alle materie d’accusa.

Il ruolo delle criptovalute e delle piattaforme di spedizione

L’indagine ha evidenziato l’utilizzo di criptovalute come metodo di pagamento per l’acquisto dello stupefacente. Le criptovalute possono complicare le operazioni investigative perché rendono meno immediato il tracciamento delle transazioni rispetto ai canali tradizionali. Allo stesso tempo, l’uso di locker e di nominativi fittizi per la consegna rappresenta una strategia diffusa per celare i reali destinatari e ostacolare le verifiche preventive da parte delle autorità.

Impatto investigativo

Per risalire alla rete di approvvigionamento gli inquirenti stanno analizzando conversazioni, transazioni e contatti telefonici ricavati dalle attività di polizia giudiziaria. L’uso combinato di misure tecniche (analisi dei dispositivi elettronici) e misure tradizionali (perquisizioni, controlli sui punti di consegna) è fondamentale per ricostruire i passaggi logistici e finanziari che hanno portato alla spedizione dalla Repubblica Ceca.

Conseguenze e contesto territoriale

Oltre alla segnalazione alla Procura per i Minorenni, l’operazione rappresenta un segnale dell’attività di contrasto al traffico di droga sul territorio trevigiano. Le forze di polizia continuano a monitorare canali di approvvigionamento internazionali e modalità di vendita che sfruttano tecnologie digitali e servizi postali moderni. Nello stesso ambito operativo vengono svolte indagini su altre spedizioni sospette e sequestri che contribuiscono a delineare la diffusione di sostanze illecite in provincia.

La vicenda sottolinea come la combinazione tra pagamenti digitali e sistemi di consegna automatizzati possa essere sfruttata per attività illecite, ma anche come le forze dell’ordine possano adattare le proprie metodologie investigative per intercettare queste pratiche. L’attenzione rimane alta e le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera e individuare eventuali ulteriori responsabilità.