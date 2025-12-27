Adozione delle Criptovalute in Europa: Previsioni di Crescita per il 2025

Il panorama delle criptovalute in Europa sta subendo una trasformazione significativa.

Oltre il 90% degli adulti di età superiore ai 18 anni ha familiarità con i crypto asset. Questo dato emerge dal rapporto di Adan intitolato ‘Web3 Industry in France and Europe’, basato su statistiche raccolte nei primi mesi del 2025.

Nonostante le fluttuazioni del valore degli asset digitali, il numero di persone che possiedono criptovalute è in costante ascesa nel continente. Un’indagine condotta dalla Banca Centrale Europea ha rivelato che nel 2025 circa il 9% degli adulti nell’area euro possedeva criptovalute. Le percentuali di possesso variano da paese a paese: i Paesi Bassi e la Germania segnano il 6%, mentre la Slovenia raggiunge il 15%.

Panoramica sull’adozione delle criptovalute

La Slovenia si posiziona in cima alla classifica, seguita da Grecia, Irlanda, Croazia, Cipro, Lituania e Austria, che condividono posizioni simili. James Sullivan, direttore dei rischi e della conformità di BCB Group, ha commentato che le differenze di possesso sono influenzate da vari fattori, tra cui la propensione al rischio e l’adozione digitale nei vari paesi.

Fattori influenzanti l’adozione

I paesi con una forte innovazione finanziaria e una popolazione di investitori giovane, prevalentemente maschile, si trovano in cima alla lista. Inoltre, le condizioni di mercato e le normative locali giocano un ruolo cruciale. In nazioni dove le opzioni di investimento tradizionali sono limitate, le criptovalute vengono spesso utilizzate a scopo speculativo. Campagne di sensibilizzazione efficaci, come quelle osservate in Italia, possono inoltre spingere verso una maggiore adozione.

La situazione nel Regno Unito e nell’area euro

Il Regno Unito, pur non facendo parte dell’area euro, continua a mostrare volumi di transazioni significativi, posizionandosi terzo a livello mondiale nel 2025, subito dopo Stati Uniti e India. Nel periodo compreso tra il 2025 e il 2025, la proprietà delle criptovalute è aumentata in quasi tutti i paesi dell’area euro, con i Paesi Bassi che sono stati l’unico a mantenere stabili le proprie percentuali di possesso.

In generale, la percentuale di possessori di criptovalute nell’area euro è passata dal 4% nel 2025 al 9% nel 2025. Grecia e Lituania hanno registrato i maggiori incrementi, entrambi di 10 punti percentuali. Anche paesi come Cipro, Belgio, Irlanda, Austria, Slovacchia, Slovenia, Portogallo e Italia hanno riportato aumenti significativi nel possesso di cripto asset.

Un nuovo inizio per il settore

Secondo Sullivan, questo aumento è sintomo di un rinnovato interesse da parte degli investitori retail in Europa, segnando la fine del cosiddetto “inverno cripto”. La fiducia crescente è attribuibile al ritorno della spinta nei mercati globali e, in particolare, alla protezione degli investitori garantita dal nuovo Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Utilizzi delle criptovalute

Il motivo principale per cui le persone si avvicinano alle criptovalute è l’investimento. Nell’area euro, il 64% di chi possiede criptovalute le utilizza come investimento, mentre solo il 16% le utilizza per pagamenti. Un ulteriore 19% afferma di utilizzare le criptovalute per entrambe le funzioni.

Nei Paesi Bassi, la percentuale di utilizzo per investimento arriva al 90%, mentre in Germania si attesta all’82%. La Francia, al contrario, registra il più alto utilizzo di criptovalute per pagamenti, con un 25%. Queste statistiche evidenziano la natura ancora prevalentemente speculativa del mercato cripto.

Il futuro delle criptovalute come metodo di pagamento

Sullivan ha notato che, nonostante l’adozione istituzionale, la maggior parte degli europei non utilizza ancora le criptovalute per le transazioni quotidiane. Il futuro della loro utilità dipenderà dal successo del MiCA nel regolamentare le stablecoin in euro e nel facilitarne l’integrazione nelle esistenti infrastrutture di pagamento, rappresentando una sfida cruciale per la BCE.