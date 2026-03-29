Afeela cancellata: perché Sony Honda Mobility non porterà l’auto elettrica sul mercato

La cancellazione di Afeela rappresenta la fine di un ambizioso tentativo di combinare elettronica di consumo e automobilistica: un progetto nato dall’incontro tra Sony e Honda che non ha mai superato la soglia della produzione.

La joint venture (una collaborazione strutturata per sviluppare e vendere veicoli elettrici) era stata lanciata formalmente nel 2026 con l’obiettivo di trasformare l’auto in una vera e propria piattaforma digitale.

Da un lato c’era l’eredità della concept car Vision-S del 2026, dall’altro la capacità produttiva di Honda: la berlina presentata come Afeela 1 e un SUV pianificato avevano attirato l’attenzione mediatica, con apparizioni al CES 2026 e prototipi successivi al CES 2026. Nonostante la visibilità e un centro consegne inaugurato a Torrance il 16 marzo, la trasformazione da prototipo a vettura vendibile non si è concretizzata.

Perché il progetto si è interrotto

La decisione di interrompere lo sviluppo è da ricondurre a scelte strategiche e a difficoltà economiche. Sul versante industriale, Honda ha rivisto la propria roadmap per i veicoli elettrici e ha cancellato internamente modelli chiave come Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV e Acura RSX, ritenendoli non sostenibili nel contesto attuale. Le perdite che hanno spinto a questi tagli sono state riportate in modi diversi: alcuni resoconti indicano perdite stimate intorno a 13,5 miliardi di euro, mentre altre fonti parlano di circa 2.500 miliardi di yen (circa 15,7 miliardi di dollari). In questo scenario, progetti ad alto rischio e con ritorni ritardati come Afeela sono stati considerati prioritari per il contenimento dei costi.

Dipendenza dalla piattaforma produttiva

Un aspetto cruciale è stata la dipendenza tecnologica e produttiva della joint venture: Sony avrebbe guidato l’ecosistema software e i servizi, mentre Honda avrebbe fornito gli asset hardware e gli impianti necessari alla produzione in serie. Secondo la società, la decisione di Honda di sospendere i propri programmi ha lasciato Sony Honda Mobility senza “un percorso praticabile” per portare i modelli sul mercato come pianificato. Anche se la pre-produzione era avviata nello stabilimento Honda di East Liberty, la transizione alla produzione su scala non è mai decollata.

Che cosa offriva Afeela e perché non bastava

Il progetto era caratterizzato da ambizioni tecnologiche significative: la berlina prevedeva circa 40 sensori tra cui 18 telecamere, LiDAR, 9 radar e 12 sensori ultrasonici, con l’obiettivo di offrire capacità avanzate di assistenza alla guida. Sul fronte dell’infotainment era prevista un’integrazione profonda con PlayStation, compatibilità con il controller DualSense e la possibilità di usare il Remote Play direttamente dall’abitacolo, un’idea che avrebbe trasformato l’auto in uno spazio digitale multifunzione.

Specifiche e competitività

Tuttavia le caratteristiche tecniche dichiarate non avrebbero necessariamente garantito un posizionamento competitivo: un’autonomia dichiarata di circa 480 km, una ricarica massima a 150 kW e un prezzo vicino ai 90.000 dollari facevano fatica a reggere il confronto con concorrenti che migliorano rapidamente batterie, software e offerte commerciali. In un mercato che evolve con grande rapidità, il rischio era che Afeela arrivasse sul mercato già superata sotto molti aspetti.

Implicazioni e scenari futuri

Dal punto di vista contabile, sia Sony che Honda hanno affermato che la cancellazione non avrà effetti rilevanti sui loro bilanci consolidati, mentre Sony Honda Mobility ha dichiarato che continuerà a esaminare possibili opzioni per il futuro della società. Resta però un costo in termini di opportunità: l’idea di integrare intrattenimento e mobilità avrebbe potuto aprire strade nuove, ma ha mostrato i limiti pratici di una partnership che non ha saputo trasformare rapidamente prototipi sofisticati in prodotti industriali.

La vicenda di Afeela lascia alcune lezioni chiare: l’innovazione richiede non solo tecnologia e visione, ma anche tempismo, stabilità finanziaria e capacità di tradurre rapidamente i prototipi in volumi produttivi. Per grandi aziende come Sony e Honda, l’esperienza è un promemoria della complessità del mercato delle auto elettriche, dove la strategia industriale conta tanto quanto le idee.