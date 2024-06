Agevolazioni assunzioni 2024: tutti gli incentivi regionali attivi

Le agevolazioni regionali per le assunzioni disponibili nel 2024 sono numerose e variegate, promosse e gestite dalle amministrazioni regionali per incentivare l’occupazione e lo sviluppo economico locale.

Di seguito, una guida dettagliata sulle principali agevolazioni attive, come funzionano, a chi spettano e come ottenerle.

Cosa sono le agevolazioni per le assunzioni regionali

Le agevolazioni regionali per le assunzioni sono contributi economici, sgravi fiscali o altre misure di politica attiva del lavoro concessi ai datori di lavoro che assumono personale. Questi interventi sono mirati a risolvere problematiche specifiche delle regioni, come incentivare l’occupazione in settori chiave, promuovere lo sviluppo di aree svantaggiate o supportare la riqualificazione professionale in settori emergenti.

Agevolazioni regionali per le assunzioni nel 2024

Regione Calabria – Incentivi assunzioni turismo

La Regione Calabria offre incentivi economici per favorire l’occupazione nel settore turistico. Possono richiedere l’aiuto i datori di lavoro privati operanti in questo settore per l’assunzione di persone disoccupate residenti in Calabria. Il bonus è pari al 50% o al 75% delle spese salariali sostenute dalle imprese per un massimo di 12 mesi, che salgono a 24 in caso di lavoratori molto svantaggiati.

Regione Campania – Incentivi assunzioni turismo

Anche la Regione Campania offre un contributo per le assunzioni nel turismo. L’incentivo è disponibile per i datori di lavoro che assumono persone disoccupate residenti in Campania. Gli importi variano tra 7.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato, 4.500 euro per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, e 2.500 euro per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi. È previsto anche un contributo di 2.500 euro per tirocini non curriculari di almeno 4 mesi per giovani fino a 25 anni.

Regione Friuli Venezia Giulia – Agevolazioni per soggetti svantaggiati

La Regione Friuli Venezia Giulia incentiva l’occupazione di donne disoccupate, soggetti a rischio disoccupazione e altri soggetti in condizione di svantaggio occupazionale. L’incentivo è di 5.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate e soggetti svantaggiati, e di 7.000 euro per soggetti a rischio disoccupazione. È previsto anche un contributo per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi, pari a 2.500 euro.

Regione Lombardia – Incentivo per disoccupati

La Regione Lombardia prevede un incentivo per l’assunzione di persone disoccupate da almeno 30 giorni. L’importo varia tra 4.000 e 8.000 euro a seconda del profilo del lavoratore e del tipo di contratto. È previsto anche il finanziamento di percorsi formativi per colmare il gap di competenze.

Regione Toscana – Aiuti per lavoratori di aziende in crisi

La Regione Toscana eroga contributi per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori colpiti da licenziamenti dovuti a crisi aziendali. L’aiuto è di 8.000 euro per assunzioni a tempo pieno (4.000 euro per il part-time) e arriva a 10.000 euro (5.000 euro per il part-time) per soggetti con disabilità.

Regione Toscana – Aiuti per donne vittime di violenza

La Regione Toscana offre incentivi per l’assunzione di donne vittime di violenza. L’incentivo varia tra 10.875,60 euro per assunzioni a tempo pieno e 5.437,80 euro per il part-time, con ulteriori contributi per contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi.

Regione Toscana – Incentivi per persone in difficoltà

La Regione Toscana incentiva l’occupazione di lavoratori con difficoltà di inserimento, come disoccupati over 30, over 55, under 30, donne disoccupate e persone con disabilità. Gli importi variano tra 4.360,50 euro e 10.875,60 euro a seconda del profilo del lavoratore e del tipo di contratto.

Regione Valle d’Aosta – Assunzione iscritti programma GOL

La Regione Valle d’Aosta offre incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti al programma GOL. Il contributo massimo è di 16.000 euro per assunzioni a tempo pieno e indeterminato, e 6.000 euro per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi. Il contributo complessivo per ciascuna azienda non può superare i 48.000 euro.

Incentivi assunzioni a livello nazionale

Oltre agli incentivi regionali, esistono numerosi incentivi alle assunzioni a livello nazionale per donne, giovani, persone svantaggiate, disabili, over 50 e altre categorie di lavoratori.