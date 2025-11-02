Aggiornamenti sulle lezioni e i ricevimenti di novembre 2023: Tutte le novità da non perdere!

In questo articolo vengono presentate le ultime informazioni riguardanti le modifiche ai ricevimenti e alle lezioni programmati per novembre presso l’Università.

È fondamentale rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti per garantire un corretto svolgimento delle attività accademiche.

Variazioni nelle lezioni

Si informano gli studenti che le lezioni relative alla materia di Blockchain e Diritto Economico degli Asset Digitali non si svolgeranno nei giorni di lunedì 3 e martedì 4 novembre. La ripresa delle lezioni è prevista per venerdì 7 novembre, con il secondo Midterm Test che avrà luogo nella stanza 1.05 del palazzo D15.

Lezioni annullate e recuperi

Inoltre, è importante notare che le lezioni tenute dai professori Dini e Ferrone il 14 ottobre sono state annullate a causa di impegni lavorativi. Gli studenti sono invitati a controllare il sito della Scuola per ulteriori dettagli riguardanti eventuali recuperi e aggiornamenti sulle lezioni.

Ricevimenti studenti

Per quanto concerne i ricevimenti, il professor SD ha comunicato che, a causa di un impegno professionale imprevisto, non potrà tenere l’incontro previsto per il 3 novembre. Questo sarà sostituito da un incontro online il 4 novembre dalle 17:30 alle 18:30. Gli interessati sono invitati a contattare via email per ricevere il link di accesso.

Modalità di ricevimento

Dal 6 al 13 novembre, i ricevimenti in presenza saranno sospesi per impegni accademici. Gli studenti possono comunque inviare email per questioni urgenti. Il prossimo ricevimento in forma ibrida avrà luogo giovedì 6 novembre alle 11:45, dove gli studenti potranno partecipare sia in presenza senza preavviso, sia via Zoom previa comunicazione via email.

Informazioni generali sui ricevimenti

È utile ricordare che il ricevimento studenti del 20 ottobre è stato posticipato al 22 dello stesso mese alle 17:00. Si raccomanda di controllare regolarmente le comunicazioni ufficiali per eventuali cambiamenti. Inoltre, il ricevimento della professoressa Silvia Guetta si terrà venerdì 7 novembre alle 14:30, con il link per il collegamento disponibile su richiesta.

Infine, per qualsiasi informazione riguardante l’appello straordinario di novembre, gli studenti possono contattare il professor Bagnoli, il quale sarà disponibile solamente dopo l’iscrizione all’esame, in programma per il 10 novembre alle 16:30. Rimanere informati su queste comunicazioni è cruciale per una buona organizzazione dello studio e delle attività.