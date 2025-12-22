Aggiornamenti sulle Lezioni e Incontri con la Prof.ssa Maria Teresa Bianchi: Scopri Tutte le Novità!

La prof.ssa Maria Teresa Bianchi rappresenta una figura di riferimento nel campo delle scienze aziendali e dell’economia aziendale.

Per facilitare l’accesso degli studenti alle lezioni e ai ricevimenti, di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie per partecipare attivamente al processo educativo.

Informazioni sulle lezioni

È stato recentemente comunicato che la lezione di Tutorato di Economia Aziendale programmata per giovedì 18 dicembre 2025 è stata posticipata a lunedì 22 dicembre, con orario dalle 09:00 alle 11:00. Questa sessione si svolgerà in modalità remota. Gli studenti possono accedere alla lezione seguendo il link fornito; per ulteriori dettagli, è possibile consultare la sezione dedicata agli Allegati sul sito web ufficiale, dove è presente anche il Calendario del Tutorato con tutte le date e gli orari aggiornati.

Ricevimenti studenti

La prof.ssa Bianchi offre numerose opportunità di ricevimento per gli studenti. Di seguito il calendario dei prossimi incontri:

Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 09:00 (in presenza e da remoto)

alle ore 09:00 (in presenza e da remoto) Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 09:00 (solo da remoto)

alle ore 09:00 (solo da remoto) Martedì 13 gennaio 2026 alle ore 09:00 (solo da remoto)

alle ore 09:00 (solo da remoto) Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 12:00 (in presenza e da remoto)

alle ore 12:00 (in presenza e da remoto) Mercoledì 28 gennaio 2026alle ore 10:00 (in presenza e da remoto)

Durante il periodo delle lezioni, il ricevimento della prof.ssa Bianchi si svolgerà ogni mercoledì alle ore 08:30, salvo diverse comunicazioni, sia in presenza che online tramite il link dedicato.

Corsi e programmi

La professoressa Maria Teresa Bianchi insegna diversi corsi nell’ambito delle scienze aziendali. Tra i suoi principali insegnamenti figurano:

Economia aziendale N-Z

Economia dei gruppi e delle aggregazioni industriali

Questi corsi offrono un’ampia panoramica delle dinamiche aziendali e delle strategie di governance. Gli studenti acquisiranno gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

Calendario esami e modalità di prenotazione

Il calendario degli esami per l’anno accademico 2025/2026 è stato ufficialmente pubblicato e include le seguenti date:

14 gennaio 2026

28 gennaio 2026 (solo per Economia dei Gruppi e delle Aggregazioni Industriali)

11 febbraio 2026 (solo per Economia Aziendale)

29 aprile 2026 (primo appello straordinario)

11 giugno 2026

8 luglio 2026

7 settembre 2026

28 ottobre 2026 (secondo appello straordinario)

Si ricorda che le prenotazioni devono essere effettuate almeno una settimana prima della data dell’appello.

Impegno per un’istruzione di qualità

La prof.ssa Maria Teresa Bianchi si dedica a fornire un’istruzione di alta qualità e un supporto efficace agli studenti. È essenziale restare informati su lezioni, ricevimenti e esami per massimizzare l’esperienza accademica. Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare regolarmente il sito ufficiale e partecipare attivamente alle lezioni e ai ricevimenti.