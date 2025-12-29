Allerta: E-mail Fraudolente dalla Falsa Guardia di Finanza

Negli ultimi giorni, un nuovo tentativo di frode telematica ha iniziato a circolare, mirato a ottenere informazioni sensibili riguardanti la situazione fiscale dei destinatari.

Questa frode si manifesta attraverso un’e-mail che sembra provenire dalla Guardia di Finanza, ma che in realtà è una truffa ben orchestrata.

L’e-mail in questione proviene da un indirizzo che appare ufficiale: [email protected]. Tuttavia, è fondamentale sapere che questo non è un indirizzo riconducibile all’ente governativo, ma una chiara simulazione creata dai truffatori.

La dinamica della frode

Il contenuto dell’e-mail è allarmante e ingannevole. I destinatari sono avvisati di una presunta evasione fiscale e vengono invitati a inviare documentazione contabile entro 48 ore. Questo tipo di messaggio è progettato per creare fretta e ansia, spingendo le persone a reagire impulsivamente e a fornire informazioni sensibili.

Come riconoscere l’inganno

È importante sapere che la Guardia di Finanza comunica esclusivamente tramite canali ufficiali, come la posta elettronica certificata. Pertanto, un’e-mail proveniente da un indirizzo non riconosciuto deve essere considerata sospetta. Il fenomeno noto come email spoofing consente ai truffatori di falsificare l’indirizzo del mittente, rendendo più difficile per i destinatari riconoscere la frode.

Come proteggersi

Se si riceve un’e-mail di questo tipo, la prima cosa da fare è eliminarla immediatamente senza rispondere o inviare alcuna documentazione. Non cedere alla tentazione di verificare l’autenticità del messaggio, poiché qualsiasi interazione potrebbe esporre ulteriormente i propri dati.

Cosa fare se si è già risposto

Se per caso si è già inviato informazioni richieste nell’e-mail, è consigliabile contattare il più vicino Reparto della Guardia di Finanza o il numero di pubblica utilità 117 per segnalare l’accaduto e ricevere indicazioni su come procedere. È fondamentale agire prontamente per limitare i danni.

La cautela è fondamentale quando si trattano comunicazioni via e-mail, specialmente quelle che richiedono informazioni personali o finanziarie. Rimanere informati e consapevoli di queste truffe può fare la differenza nella protezione delle proprie informazioni.