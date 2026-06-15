Amministrazione, finanza e controllo: il percorso formativo per le professioni del futuro

Scopri il nuovo corso di laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo e preparati a diventare un professionista di alto livello nel settore economico-aziendale

Nel panorama universitario italiano, il Corso di Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al precedente percorso in Amministrazione Aziendale. Questo nuovo corso, appartenente alla classe delle Lauree in Scienze Economico-Aziendali (classe LM-77), è progettato per formare professionisti con competenze avanzate in grado di operare a livelli dirigenziali sia nel settore privato che in quello pubblico.

Il corso si articola in quattro indirizzi distinti, offrendo agli studenti la possibilità di specializzarsi in aree specifiche del mondo economico-aziendale. Tra questi, spicca l’indirizzo in lingua inglese, un’opportunità unica per chi desidera confrontarsi con un contesto internazionale.

Le specializzazioni offerte

Il percorso formativo è suddiviso in quattro indirizzi principali, ciascuno dei quali mira a sviluppare competenze specifiche e altamente richieste nel mercato del lavoro. L’indirizzo Accounting and Business Administration si concentra sulla gestione amministrativa e contabile delle aziende, fornendo strumenti per la pianificazione strategica e il controllo di gestione. L’indirizzo Accounting and Management Strategy approfondisce le tecniche di gestione strategica e di controllo, con un focus particolare sulla pianificazione aziendale e sulla valutazione delle performance.

Per chi è interessato a un approccio internazionale, l’indirizzo Accounting and Financeinteramente in lingua inglese, offre una formazione avanzata in finanza aziendale e controllo di gestione, con un’attenzione particolare alle dinamiche dei mercati finanziari globali. Infine, l’indirizzo Accounting and Law combina competenze contabili e giuridiche, preparando i futuri professionisti a operare in contesti complessi che richiedono una conoscenza approfondita delle normative e delle pratiche aziendali.

Struttura e opportunità formative

Il corso di laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo è strutturato per offrire un percorso formativo completo e articolato. Gli studenti avranno accesso a un manifesto degli studi dettagliato, che delinea il programma didattico e le attività formative previste. Inoltre, il regolamento didattico fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere le modalità di svolgimento delle lezioni, gli esami e le valutazioni.

Un aspetto fondamentale del corso è l’attenzione dedicata all’occupazione degli studenti. Attraverso tirocini e stage, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire esperienza pratica e di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Il corso offre anche un’analisi dettagliata della condizione occupazionale dei laureati, fornendo dati concreti sulle prospettive di carriera e sulle competenze più richieste dal mercato.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, il corso mette a disposizione un calendario degli esami e un orario delle lezionistrumenti essenziali per organizzare al meglio il proprio percorso di studi. Inoltre, la valutazione degli studenti è un processo trasparente e strutturato, che mira a garantire un apprendimento di qualità e a supportare gli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi formativi.

Infine, per chi è interessato a conoscere le esperienze degli anni precedenti, il dipartimento di economia fornisce informazioni dettagliate sui corsi di laurea relativi agli anni passati, offrendo un quadro completo delle opportunità formative offerte.