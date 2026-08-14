Performance e caratteristiche del fondo Bloomberg UK Gilt Bond Index

Un'analisi dettagliata del fondo UK Gilt Bond, che replica il mercato dei titoli di Stato britannici, con focus su performance, caratteristiche e principali investimenti.

Il mercato dei titoli di Stato britannici, noto come Gilt rappresenta un pilastro fondamentale per gli investitori che cercano stabilità e rendimenti prevedibili. Tra i vari strumenti finanziari disponibili, il fondo gestito da State Street Global Advisors si distingue per la sua capacità di replicare fedelmente l’andamento del Bloomberg UK Gilt Bond Index.

Con un NAV (Net Asset Value) di £41,17 al 13 agosto 2026, questo fondo offre un’opportunità interessante per chi desidera esporre il proprio portafoglio al mercato obbligazionario britannico. La sua performance recente, con una variazione giornaliera di +£0,05 (+0,12%), riflette la stabilità tipica di questo tipo di investimento.

Caratteristiche principali del fondo

Il fondo, con un patrimonio gestito di £912,93 milioni, ha l’obiettivo di replicare la performance del mercato dei titoli di Stato britannici. Questo è possibile grazie a una metodologia di replicazione che include obbligazioni pubbliche del Regno Unito con un rating di investment grade. La politica dei dividendi è di distribuzione semestrale, rendendo questo fondo attraente per gli investitori che cercano un flusso di cassa regolare.

Tra le caratteristiche più rilevanti, troviamo un TER (Total Expense Ratio) del 0,15%, che rappresenta un costo contenuto rispetto ad altri fondi simili. Il fondo è quotato su diverse borse, tra cui la Deutsche Börse e la London Stock Exchange con codici ticker specifici per ciascuna piazza.

Performance e rendimenti

La performance del fondo è stata analizzata su diversi orizzonti temporali, mostrando una deviazione standard del 6,83% e un tracking error dello 0,05%. Questi dati indicano una buona capacità di replicare l’indice di riferimento. Il rendimento attuale si attesta al 3,88%, con una duration effettiva di 7,96 anni, che riflette la sensibilità del fondo ai cambiamenti dei tassi di interesse.

Il fondo ha mostrato una performance positiva nel lungo termine, con rendimenti annualizzati che superano l’indice di riferimento in diversi periodi. Ad esempio, nel corso degli ultimi cinque anni, il fondo ha registrato un rendimento del 1,82%, leggermente superiore all’indice. Questo dimostra la capacità del gestore di aggiungere valore attraverso una selezione accurata dei titoli.

Principali posizioni del fondo

Le principali posizioni del fondo includono titoli di Stato britannici con scadenze variabili e rendimenti differenti. Tra i titoli più significativi troviamo il United Kingdom Gilt 4.375 03/07/ che rappresenta il 3,00% del portafoglio, e il United Kingdom Gilt 4.375 03/07/2030 con un peso del 2,87%. Questi titoli, insieme ad altri con scadenze simili, contribuiscono a una scomposizione settoriale che è per il 99,95% composta da titoli di Stato.

La scomposizione per scadenza mostra una distribuzione equilibrata tra titoli a breve, medio e lungo termine, con una maggiore concentrazione nella fascia tra i 7 e i 10 anni. Questo approccio diversificato aiuta a mitigare i rischi legati alla volatilità dei tassi di interesse. Inoltre, il fondo ha una scomposizione per rating che è quasi interamente composta da titoli con rating Aa, garantendo un livello di sicurezza elevato.

Con una gestione attenta e una replicazione fedele dell’indice di riferimento, questo fondo offre un’opportunità interessante per chi cerca stabilità e rendimenti prevedibili.