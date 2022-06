Previsione prezzi XTZ Giugno 2022

XTZ è una moneta della piattaforma Tezos. Il suo prezzo attuale è di circa $ 2,07 per iscritto, con un minimo di $ 1,46 e ha una capitalizzazione di mercato di $ 1,8 miliardi.

Cos’è Tezos?

La Blockchain di Tezos ha molte funzionalità presenti in tutte le criptovalute, come la programmazione personalizzata e la possibilità di creare nuovi programmi destinati a replicare prodotti / servizi.

Ha anche caratteristiche di voto uniche che non si trovano altrove. Inoltre, Tezos offre soluzioni blockchain che forniscono sicurezza e correttezza del codice sia per il protocollo che per i livelli applicativi, offrendo anche un linguaggio di programmazione per facilitare la verifica formale.

Cos’è XTZ?

XTZ è la moneta della piattaforma Tezos, che è di circa $ 2,07 al momento della scrittura, con un minimo di $ 1,46. Ha raggiunto un massimo di $ 9,18 e la sua classifica attuale è #34 secondo CoinMarketCap, con una capitalizzazione di mercato di 1,8 miliardi di dollari.

XTZ è una criptovaluta essenziale per il funzionamento della rete XTZ. Può essere utilizzato per archiviare, inviare o scambiare con altre criptovalute.

Analisi di mercato delle monete XTZ

XTZ ha un’offerta massima di monete del valore di circa $ 2,07 con un volume di mercato di 206 milioni di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato è di 1,8 miliardi di dollari alla scrittura.

Previsione prezzo XTZ

Nell’intervallo di tempo 1D, l’azione dei prezzi di $XTZ / USDT ha formato un modello grafico a triangolo ascendente.

Il prezzo si sta consolidando all’interno del triangolo ascendente. Attualmente, sta per rompere la resistenza della struttura. Quindi dobbiamo aspettare un breakout di successo.

Conclusioni

Disciplina e pazienza sono le componenti più importanti di un commercio di successo. Secondo l’analisi di cui sopra, le monete di cui abbiamo appena discusso potrebbero farti guadagnare decentemente se altre condizioni di mercato prevalgono favorevolmente. Ancora una volta, sono i tuoi soldi guadagnati duramente che utilizzerai.

Fai le tue ricerche prima di investire.