Analisi del Calo dell’Indice IFO: Impatti sul Clima Imprenditoriale in Italia

Nel mese di settembre, l’indice IFO relativo al clima imprenditoriale ha registrato una diminuzione, scendendo a 87.7 rispetto a 88.9 di agosto.

Questo calo di 1.2 punti segna la fine di un periodo di otto mesi consecutivi di crescita, iniziato con un valore di 84.8 a dicembre 2024. La principale causa di questo deterioramento è stata osservata nel settore dei servizi, in particolare nel comparto dei trasporti e della logistica.

Contrariamente a queste tendenze, i dati provenienti dal PMI hanno mostrato un quadro piuttosto positivo, con un indice composito in crescita, passato da 50.5 a 52.4. Ciò suggerisce che l’aumento nell’ambito dei servizi ha più che compensato eventuali perdite nel settore industriale.

Analisi settoriale del clima imprenditoriale

Dall’inizio del 2025, le indagini hanno evidenziato segnali di miglioramento nel settore manifatturiero, con un incremento nell’utilizzo della capacità produttiva. Le aree di maggiore sviluppo includono i settori dell’elettronica, della farmaceutica, dei textili e delle attrezzature per i trasporti (escludendo le automobili). Tuttavia, il settore dei servizi e il commercio al dettaglio non mostrano ancora una chiara tendenza positiva.

Ripresa nell’industria

Nonostante il calo generale dell’indice IFO, la ricerca ha rivelato che otto segmenti industriali su ventuno si trovano attualmente in una situazione favorevole, di cui sei in fase di recupero e due in fase di espansione. Questo è un notevole miglioramento rispetto a soli tre settori in buone condizioni alla fine del 2024. La ripresa iniziata all’inizio dell’anno sembra quindi continuare, anche se in modo limitato.

Prospettive economiche per la Germania

Le previsioni economiche indicano che la crescita tedesca rimarrà moderata nel terzo trimestre del 2025, con un incremento stimato dello 0.1% rispetto al trimestre precedente. Le misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero mostrare i loro effetti principalmente a partire dal quarto trimestre, con una previsione di crescita più significativa dello 0.3% nel quarto trimestre e un impatto ancora più marcato previsto per il 2026, con una crescita media annua stimata dell’1.4%.

Confronto tra indici IFO e PMI

La divergenza tra i risultati dell’indice IFO e quelli del PMI può essere spiegata da differenze metodologiche. Mentre l’indice PMI composito, elaborato da S&P Global, si basa su un campione di circa 800 aziende limitato ai settori manifatturiero e dei servizi, l’indice IFO coinvolge un campione molto più ampio di quasi 9.000 aziende, includendo anche costruzione, commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO comprende una componente prospettica, che valuta le aspettative delle aziende riguardo l’evoluzione del loro business nei prossimi sei mesi, una caratteristica assente nell’indice PMI.