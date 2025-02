Panoramica generale sull’export italiano nel 2024

Nel corso del 2024, l’export italiano ha registrato una leggera flessione del -0,4%, un dato che si confronta con un anno precedente sostanzialmente stazionario. Tuttavia, escludendo i prodotti energetici, si osserva una crescita modesta del +0,3%. Questo scenario è stato influenzato da diversi fattori, tra cui la diminuzione delle vendite di autoveicoli e mezzi di trasporto, che hanno subito un calo significativo rispettivamente del -16,7% e -33,1%.

Settori in crescita e in calo

Nonostante le difficoltà, alcuni settori hanno mostrato performance positive. Le esportazioni di articoli sportivi, giochi e strumenti musicali sono aumentate del +19,6%, seguite da articoli farmaceutici e prodotti alimentari, che hanno registrato incrementi rispettivamente del +9,5% e +7,9%. Questo evidenzia una diversificazione delle esportazioni italiane, con una crescente domanda di beni non durevoli e di consumo. Al contrario, il settore dei mezzi di trasporto continua a rappresentare una sfida, con un calo significativo delle esportazioni di autoveicoli.

Impatto delle politiche commerciali internazionali

Le politiche commerciali, in particolare quelle degli Stati Uniti, hanno un impatto diretto sull’export italiano. La recente America First Trade Policy potrebbe avere ripercussioni negative, soprattutto per i settori più vulnerabili come le bevande e l’industria automobilistica. Secondo Confindustria, l’export italiano è particolarmente esposto al mercato statunitense, con una quota del 22,2% delle vendite extra-Ue. Le preoccupazioni per i dazi americani sono elevate, e i settori più a rischio potrebbero subire perdite significative.

Prospettive future per l’export italiano

Guardando al futuro, le previsioni per il 2024 indicano un possibile incremento delle esportazioni nel mese di dicembre, con un aumento stimato del +1,9%. Questo potrebbe rappresentare un segnale di ripresa, nonostante le sfide attuali. Inoltre, il miglioramento del saldo commerciale, che ha raggiunto 54,9 miliardi di euro, suggerisce che l’Italia sta affrontando le difficoltà con resilienza. È fondamentale che le aziende italiane si adattino rapidamente alle nuove dinamiche di mercato e alle politiche commerciali internazionali per mantenere la competitività.