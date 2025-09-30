Analisi dell’Indice IFO: Implicazioni Economiche e Previsioni di Mercato

Nel mese di settembre, l’indice IFO relativo al clima aziendale ha registrato una contrazione, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 di agosto.

Questo calo di 1,2 punti segna la fine di un periodo di otto mesi consecutivi di crescita. L’andamento negativo ha avuto un impatto significativo sul settore dei servizi, in particolare nelle aree del trasporto e della logistica.

Un confronto con i dati PMI

Questa diminuzione contrasta con i risultati emersi dal sondaggio PMI, che ha rivelato un quadro piuttosto favorevole per settembre. Infatti, l’indice composito PMI è aumentato notevolmente, passando da 50,5 a 52,4. Questo miglioramento nei servizi ha compensato un deterioramento nel settore industriale, che ha mostrato segnali di stabilità.

Settore industriale in ripresa

Dal gennaio 2025, i sondaggi di opinione hanno evidenziato un incremento nelle capacità produttive e una ripresa nel commercio all’ingrosso. Anche il settore delle costruzioni ha mostrato un lieve miglioramento, sebbene in misura minore. All’interno dell’industria, i progressi sono stati maggiormente evidenti nei comparti delle apparecchiature elettriche, farmaceutiche, tessili e trasporti, escludendo le automobili.

Un’analisi approfondita dell’indice Ifo

Secondo i dati raccolti dall’indagine Ifo, attualmente otto sotto-settori industriali su ventuno si trovano in una situazione considerata favorevole. Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto ai soli tre settori che si trovavano in una condizione simile alla fine del 2024. Tuttavia, è importante notare che il settore dei servizi e il commercio al dettaglio non stanno ancora manifestando una tendenza positiva chiara.

Previsioni per la crescita economica

Le previsioni economiche indicano una crescita moderata dell’economia tedesca nel terzo trimestre, con un incremento atteso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Le misure di supporto agli investimenti, approvate dal Bundestag a settembre, dovrebbero mostrare il loro effetto più rilevante a partire dal quarto trimestre. In questo periodo, è stimata una crescita del 0,3% rispetto al trimestre precedente, con un impatto ancora più significativo previsto per il 2026, dove si stima una crescita media annuale del 1,4%.

La metodologia utilizzata nei vari sondaggi può spiegare la divergenza osservata tra l’indice PMI e l’indice IFO. Il PMI, ad esempio, si basa su un campione di circa 800 aziende attive nei settori della produzione e dei servizi. Invece, l’indice IFO coinvolge quasi 9.000 aziende, includendo anche i settori della costruzione, del commercio al dettaglio e all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO presenta un componente previsionale, che considera le valutazioni delle aziende riguardo all’evoluzione del proprio business nei sei mesi successivi, un aspetto non contemplato nel PMI.

Nonostante l’indice IFO abbia mostrato segnali di declino, il contesto industriale presenta una stabilità relativa. Alcuni settori continuano a registrare segni di miglioramento. Resta da valutare come le misure economiche adottate influenzeranno la crescita futura e se il settore dei servizi riuscirà a recuperare terreno.