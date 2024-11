in

Il contesto economico attuale

Nel mese di ottobre 2024, gli Stati Uniti hanno registrato un incremento dell’inflazione, con i prezzi al consumo che sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questo segna il quarto mese consecutivo di crescita, evidenziando una stabilità economica che, sebbene modesta, è in linea con le aspettative degli analisti. L’inflazione annuale ha mostrato un’accelerazione, passando dal 2,4%% di settembre al 2,6%% di ottobre, confermando le previsioni di mercato.

Le reazioni di Wall Street

In apertura, i principali indici di Wall Street hanno mostrato lievi rialzi. Il Dow Jones ha guadagnato 43,79 punti (+0,10%), mentre lo S&P 500 è cresciuto di 4,88 punti (+0,08%). Anche il Nasdaq ha registrato un incremento di 14,98 punti (+0,08%). Questi movimenti indicano una certa fiducia da parte degli investitori, nonostante l’incertezza economica globale.

Materie prime e settori in crescita

Nel mercato delle materie prime, il petrolio WTI ha subito una flessione dello 0,82%, attestandosi a 67,56 dollari al barile. Questo calo è stato influenzato da fattori geopolitici e dalla domanda globale. Tuttavia, l’indice per l’alloggio ha contribuito in modo significativo all’aumento dell’inflazione, mentre il settore energetico ha mostrato una stabilità sorprendente.

Acquisizioni e strategie aziendali

Un’importante notizia nel settore agroalimentare è l’acquisizione del 51% di D.&P. da parte di Finance for Food, che diventa così il socio di controllo. Questa operazione, conclusa con un investimento di 500 mila euro, rafforza la posizione di FFF nel settore delle energie rinnovabili e dell’agroalimentare. D.&P. ha registrato un significativo aumento dei ricavi e dell’EBITDA nel 2024, segnando un passo importante nella sua crescita.

Performance delle aziende e prospettive future

Nel frattempo, Porsche Automobile Holding SE ha riportato un calo degli utili nei primi nove mesi del 2024, con un utile netto di 2,5 miliardi rispetto ai 3,8 miliardi dell’anno precedente. Nonostante ciò, la holding prevede un risultato netto compreso tra 2,4 e 4,4 miliardi per l’intero anno, mantenendo un debito netto di 5,1 miliardi. La strategia di diversificazione dell’azienda continua, con investimenti in settori emergenti come i droni.

Conclusioni sui mercati asiatici

Infine, è importante notare che la borsa di Hong Kong ha continuato la sua serie negativa con un calo dello 0,1%, mentre Shanghai ha recuperato lo 0,51%. Le politiche economiche americane e cinesi continuano a influenzare i mercati asiatici, creando un clima di incertezza che potrebbe perdurare nel breve termine.