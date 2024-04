Analisi esperta e previsioni sui prezzi del Bitcoin

Il mercato delle criptovalute è pieno di anticipazione mentre si avvicina il prossimo halving del Bitcoin. Questo evento pre-programmato dimezza il numero di Bitcoin premiati per il mining di blocchi. Per gli investitori, comprendere le meccaniche e le implicazioni dell’halving del Bitcoin è cruciale per prendere decisioni informate e gestire efficacemente il portafoglio.

Cos’è l’halving del Bitcoin?

Il Bitcoin viene creato attraverso un processo chiamato mining, in cui i minatori di Bitcoin competono tra loro per risolvere un problema algoritmico. Una volta risolto il problema, un nuovo blocco viene aggiunto alla blockchain, e il minatore che ha risolto il problema viene premiato con una quantità stabilita di Bitcoin appena generati. Quando il Bitcoin è stato introdotto nel 2009, il tasso di premio era di 50 Bitcoin per ogni blocco minato.

L’halving del Bitcoin è programmato per avvenire approssimativamente ogni quattro anni o dopo il mining di 210.000 blocchi; l’halving non è innescato dal passaggio di una quantità specifica di tempo, e il tempo effettivo tra gli halving può variare leggermente a causa delle fluttuazioni nella difficoltà di mining e nel tasso di hash della rete, che è una misura della potenza computazionale totale utilizzata per il mining di Bitcoin.

L’halving di quest’anno è previsto per avvenire il 20 aprile 2024. La data si basa su questa stima, che cambia con il mining di ogni nuovo blocco. Dopo i tre precedenti eventi di halving, avvenuti nel 2012, 2016 e 2020, il tasso di premio ora si attesta a 6,25 Bitcoin. L’halving imminente ridurrà ulteriormente il tasso a 3,125 Bitcoin per blocco.

Impatto dell’halving sul mining del Bitcoin

L’halving del Bitcoin ha implicazioni significative sull’attività di mining e sull’offerta della criptovaluta a causa del funzionamento del mining di Bitcoin.

Il processo di mining, anche noto come tempo di blocco, richiede tipicamente circa 10 minuti. Per mantenere un tempo di blocco costante, la rete Bitcoin regola la difficoltà di mining in base al tasso di hash, una misura della potenza computazionale utilizzata per il mining di Bitcoin e l’elaborazione delle transazioni. Un aumento della potenza indica che più minatori stanno competendo per creare nuovi blocchi e guadagnare premi in Bitcoin, quindi il puzzle diventa più difficile. Quando meno minatori competono, il puzzle diventa più semplice. Questo garantisce che nuovi blocchi vengano creati a un ritmo costante, indipendentemente dal numero di minatori che competono per crearli.

Storicamente, il tasso di hash è aumentato prima degli eventi di halving, solo per diminuire nelle settimane successive mentre i minatori inefficienti vengono eliminati.

Attualmente, tassi di hash che definisce come “record-high” sono guidati dalle grandi aziende minerarie che introducono nuove, più veloci e più efficienti macchine mentre utilizzano ancora macchine più vecchie che potrebbero diventare obsolete tra alcuni mesi. Le aziende minerarie hanno già mosso i primi passi in questa direzione nel 2024. Ad esempio, il miner di Bitcoin Riot Platforms ha acquistato nuovi miner in previsione dell’halving il 27 febbraio, lo stesso giorno in cui CleanSpark ha completato l’acquisizione di tre data center nel Mississippi.

Questa efficienza beneficia gli investitori poiché i minatori vendono costantemente Bitcoin per coprire i costi operativi e ottenere un profitto quando i costi di produzione sono inferiori al prezzo di vendita.

Impatto dell’halving sul prezzo del Bitcoin

Il Bitcoin spesso sale prima dell’halving, anche se, con solo tre halving nella storia, è difficile identificare con certezza i trend dei prezzi.

Il primo halving del Bitcoin il 28 novembre 2012 ha visto la diminuzione della ricompensa di mining da 50 a 25 Bitcoin. Anche se il Bitcoin era ancora un prodotto di nicchia all’epoca, aveva iniziato a attirare l’attenzione del grande pubblico, in parte a causa dell’incertezza economica in Europa. Il valore del Bitcoin era salito da circa 5,50 dollari nel gennaio 2012 a circa 12 dollari entro il novembre, indicando un aumento graduale di interesse e adozione. Nei mesi successivi, il Bitcoin ha continuato a attirare l’attenzione e il suo prezzo è cresciuto sostanzialmente. Entro un anno dall’halving, il prezzo del Bitcoin era di 1.013 dollari. Questa crescita segnò l’inizio del suo percorso verso il riconoscimento mainstream come una potenziale classe di attività alternativa. Tuttavia, non è durato a lungo e si è ridotto a meno di 300 dollari a metà 2015.

Con il secondo halving del Bitcoin avvenuto il 9 luglio 2016, il valore della criptovaluta era risalito a 648 dollari. Nel corso dell’anno successivo, il Bitcoin ha sperimentato una crescita sostanziale poiché l’entusiasmo crescente e il sentimento positivo intorno ad esso hanno generato FOMO – paura di perdere – portando più persone a investire e spingendo il prezzo oltre i 2.500 dollari il 3 giugno 2017.

Le grandi istituzioni finanziarie hanno iniziato a prendere nota del potenziale della tecnologia blockchain, il che ha portato a ulteriori apprezzamenti del prezzo per la criptovaluta più conosciuta. Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di 19.783,21 dollari nel dicembre 2017.

L’andamento generale del Bitcoin in questo periodo ha dimostrato l’interesse crescente per le criptovalute e il loro potenziale per una crescita sostanziale a lungo termine. Tuttavia, crescenti preoccupazioni riguardo possibili repressioni regolamentari hanno portato molti investitori a vendere le loro posizioni in Bitcoin all’inizio del 2018, causando un calo del suo valore.

L’halving più recente è avvenuto l’11 maggio 2020, e ha ridotto le ricompense di blocco da 12,5 Bitcoin al tasso attuale di 6,125. Il prezzo del Bitcoin il giorno dell’halving era di 7.935,10 dollari. In mezzo a tutto ciò che stava accadendo nel mondo nel 2020, l’halving è stato poco climatico, con pochi festeggiamenti e non molto movimento di prezzo.

Tuttavia, il 2020 è stato un anno molto influente per le criptovalute nel complesso, e innumerevoli fattori hanno contribuito all’azione dei prezzi del Bitcoin. L’epidemia di COVID-19 ha colpito duramente le economie globali, e alcuni esperti si sono preoccupati che grandi pacchetti di stimolo potessero portare all’inflazione e ad un indebolimento delle valute fiat. In quel momento, il trader macro Paul Jones e l’economista Lorenzo Giorgianna hanno nominato le criptovalute come potenziale bene rifugio simile all’oro, il che ha portato a un afflusso di nuovi investitori.

Inoltre, l’eccitazione per l’industria della finanza decentralizzata (DeFi) è iniziata circa da giugno a settembre 2020, e miliardi di dollari sono stati riversati nel sottosettore. In autunno, il mondo era sommerso da progetti DeFi e criptovalute mentre il Bitcoin continuava a guadagnare slancio, acclamato come “standard aureo” tra le valute digitali. Grandi istituzioni come PayPal (NASDAQ: PYPL) e Square, ora parte di Block (NYSE: SQ), hanno iniziato a investire o ad adottare Bitcoin e altre criptovalute, avviando argomenti di mainstream adoption.

“Penso che le criptovalute siano qui per restare”, ha detto Rick Rieder, chief investment officer di BlackRock, a CNBC in quel momento.

Il Bitcoin ha chiuso il 2020 con un valore superiore ai 28.000 dollari, e esattamente un anno dopo l’halving del 2020 valeva circa 56.000 dollari. Anche se ha avuto un cedimento a metà del 2021, si è ripreso, e nel novembre 2021 ha raggiunto un nuovo massimo storico di 68.000 dollari.

Cosa sappiamo sull’halving del Bitcoin successivo

Negli anni, gli halving hanno suscitato entusiasmo, ma l’halving del 2024 potrebbe essere il più atteso, data la recente impennata dell’attività di mercato portata principalmente dall’approvazione il 10 gennaio degli ETF di Bitcoin spot. Gli ETF di Bitcoin consentono agli investitori evitanti il rischio di partecipare all’azione dei prezzi del Bitcoin senza il fastidio di comprarlo.

“Ci sono persone che amano l’idea di poter avere il proprio portafoglio hardware o software e custodia del Bitcoin stesso, ma per la maggior parte delle persone è piuttosto intimidatorio”, ha detto Eberle. “L’ultima cosa che qualcuno vuole fare è fare un errore e poi perdere una parte sostanziale dei propri asset, giusto? E quindi questo ETF, non è una perfetta replica del Bitcoin, ma è certamente un modo semplice per replicare l’esposizione al Bitcoin. E quindi questo lo ha aperto a persone che non avrebbero mai comprato Bitcoin di propria volontà.”

Dopo un 2022 difficile, la seconda metà del 2023 ha visto un rinascimento delle criptovalute, con vittorie legali contro la SEC e la probabile promessa di ETF di Bitcoin spot che portano più investimenti istituzionali, riaccese fede nell’industria.

Dopo la decisione della US Securities and Exchange Commission, il prezzo del Bitcoin è salito a massimi non visti dal 2021. Il 28 febbraio, gli ETF di Bitcoin hanno raggiunto un nuovo record di volume di 7,6 miliardi di dollari. Diverse fonti hanno citato l’halving imminente come una delle forze che ha spinto il prezzo del Bitcoin oltre il suo precedente valore massimo di 69.000 dollari il 5 marzo. La domanda di ETF di Bitcoin è decuplicata rispetto ai minatori verso la fine di febbraio.

“Dal lato della domanda, è certamente influenzato da (gli ETF)”, ha detto. “E una delle cose che è successa in precedenza prima degli halving è che c’è una certa pressione di vendita da parte dei minatori perché stanno aggiornando il loro equipaggiamento. E sembra che questa volta l’offerta che arriva sul mercato sia assorbita da questi ETF. Tradizionalmente, abbiamo visto un arretramento nei due mesi precedenti all’halving e poi un vero e proprio acceleratore al rialzo una volta avvenuto l’halving. E questa volta, potremmo iniziare il processo un po’ prima, nel senso che l’offerta aggiuntiva che i minatori potrebbero mettere sul mercato è già stata assorbita da questi ETF, il che potrebbe portare a guadagni piuttosto impressionanti più avanti nell’anno.”

Come investire prima dell’halving del Bitcoin?

Peter Brandt, analista e CEO di Factor, ha previsto su X, precedentemente noto come Twitter, che il prezzo del Bitcoin potrebbe salire fino a 200.000 dollari entro settembre, un aumento del 66 percento rispetto alla sua precedente stima di 120.000 dollari.

“Crediamo che verranno raggiunti nuovi massimi storici”, ha detto Eberle. “Pensiamo che andrà (in una corsa) una volta che ciò accadrà a causa della facilità con cui è possibile acquistare gli ETF ora. …Il FOMO al dettaglio che entra potrebbe spingere il prezzo a livelli incredibili, e poi sono sicuro che avremo un altro arretramento.

“Ma ho visto stime che vanno dai 75.000 ai 150.000 dollari, che penso siano ragionevoli nei prossimi 12-18 mesi. Alcuni di questi numeri più grandi, penso che siano per i titoli più che altro. Ma saremo felici, stiamo entrando in nuovi massimi storici e le persone non sono negative sullo spazio. Penso che sarebbe una cosa positiva.”

Per coloro che cercano di investire in Bitcoin, Eberle ha condiviso il suo consiglio per utilizzare Bitcoin per bilanciare un portafoglio di investimenti, specificamente il suo effetto sul portafoglio standard 60/40 azionario obbligazionario, che può essere riequilibrato trimestralmente vendendo l’attività che ha avuto una performance migliore e acquistando l’altra attività per migliorare le prestazioni nel tempo.

Eberle ha spiegato che i portafogli regolarmente riequilibrati possono beneficiare di asset volatili, e ha detto che gli studi mostrano che includere una percentuale del 3-5% di Bitcoin in un portafoglio standard 60/40 potrebbe diminuire la volatilità complessiva del portafoglio e aumentare i rendimenti attesi. Questo perché l’asset altamente volatile non correlato fa muovere i fondi avanti e indietro durante il riequilibrio.

“Una zona che è critica per la gestione del portafoglio, che sia Bitcoin o altro, è se la volatilità di un investimento ti tiene sveglio la notte, non è la volatilità dell’investimento, ma piuttosto la dimensione della tua allocazione a quell’investimento”, ha consigliato Eberle.