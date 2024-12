Performance delle borse cinesi

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata con andamenti contrastanti, evidenziando una chiusura quasi invariata per Hong Kong, mentre Shanghai e Shenzhen hanno registrato leggeri rialzi. Questo scenario riflette le attuali dinamiche economiche e le reazioni del mercato a fattori interni ed esterni.

Hong Kong: un mercato in calo

In particolare, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso con un marginale calo dello 0,04%, attestandosi a 20.090,46 punti. Nonostante questo, alcuni titoli del settore tecnologico hanno mostrato performance positive. Ad esempio, Lenovo ha registrato un incremento del 9,2%, mentre Xiaomi ha visto una crescita del 4,3%. Questi risultati hanno parzialmente bilanciato le perdite nel settore immobiliare, che continua a soffrire a causa di incertezze economiche e politiche.

Shanghai: un leggero rialzo

Al contrario, le borse della Cina continentale hanno mostrato un andamento opposto. A Shanghai, l’indice composito ha registrato un incremento dello 0,06%, chiudendo a 3.400,14 punti. In questa sede, diversi titoli del comparto immobiliare e delle costruzioni hanno chiuso sopra la parità. Poly Developments & Holdings Group, China Vanke e Anhui Conch Cement hanno segnato rispettivamente incrementi dello 0,55%, 0,5% e 0,5%. Inoltre, Beijing New Building Materials ha guadagnato l’1,4%, evidenziando un certo ottimismo nel settore delle costruzioni.

Settore dei semiconduttori in difficoltà

Tuttavia, non tutte le notizie sono positive. Il settore dei semiconduttori ha subito un calo, con Hygon Information Technology in diminuzione del 2,6% e Will Semiconductor in calo dello 0,3%. Questo riflette le sfide che il settore sta affrontando, tra cui la concorrenza globale e le tensioni commerciali. Gli investitori stanno monitorando attentamente queste dinamiche, poiché il settore tecnologico è cruciale per la crescita economica della Cina.

Tokyo: un contesto internazionale

In un contesto internazionale, la Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo, trainata dal settore elettronico e dal deprezzamento dello yen. L’indice Nikkei segna un aumento dell’1,8%, mentre il Topix cresce dell’1,26%. Tra i titoli in evidenza, Advantest, Tdk e Nidec Corp mostrano significativi guadagni, suggerendo un clima di fiducia tra gli investitori giapponesi. Questo rialzo potrebbe influenzare anche le borse cinesi, poiché i mercati asiatici sono spesso interconnessi.