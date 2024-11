Un calo significativo degli ordini di fabbrica

A settembre 2023, gli ordini di fabbrica negli Stati Uniti hanno mostrato una flessione dello 0,5%, un dato che si allinea con le previsioni degli analisti. Questo calo è particolarmente significativo se si considera che la rilevazione di agosto è stata rivista al ribasso, passando da un iniziale -0,2% a un più preoccupante -0,8%. Tali dati suggeriscono una certa debolezza nel settore manifatturiero, che potrebbe avere ripercussioni sull’intera economia americana.

Ordini di beni durevoli e trend di crescita

Analizzando più nel dettaglio, gli ordini di beni durevoli hanno registrato un calo dello 0,7%, rispetto al -0,8% previsto. Tuttavia, escludendo il settore dei trasporti, il dato mostra un incremento dello 0,5%, superando le aspettative di un +0,4%. Questo potrebbe indicare una certa resilienza in settori specifici, suggerendo che, nonostante le difficoltà, ci sono aree di crescita che potrebbero sostenere l’economia nel breve termine.

Implicazioni per il mercato e le aziende

Le recenti fluttuazioni negli ordini di fabbrica hanno sollevato preoccupazioni tra gli investitori e gli analisti. Con la partenza prudente a Piazza Affari e in Europa, gli occhi sono puntati sulle prossime elezioni negli Stati Uniti e sulla riunione della Federal Reserve prevista per giovedì. Le decisioni politiche ed economiche che emergeranno da questi eventi potrebbero influenzare ulteriormente la fiducia degli investitori e le strategie aziendali. Le aziende, in particolare quelle attive nel settore dell’energia rinnovabile e dell’eolico offshore, stanno cercando di adattarsi a un contesto in continua evoluzione, come dimostrato dall’accordo tra UniCredit e Alpha Services and Holdings per l’acquisizione della maggioranza in Alpha Bank Romania.