Fluttuazioni nei mercati azionari americani

I mercati azionari americani hanno iniziato la giornata con lievi oscillazioni, riflettendo l’incertezza degli investitori dopo i recenti rialzi. Ieri, lo S&P 500 ha raggiunto un record di chiusura, ma oggi l’attenzione si sposta su una serie di risultati trimestrali solidi e sull’entusiasmo per i titoli tecnologici, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale. In apertura, il Dow Jones ha registrato un lieve aumento di 7,98 punti, pari a un incremento dello 0,02%, mentre lo S&P 500 ha mostrato una flessione di 10,52 punti, corrispondente a una diminuzione dello 0,17%. Il Nasdaq, invece, ha subito una perdita più marcata, scendendo di 107,89 punti, ovvero -0,54%.

Mercato delle materie prime e sussidi di disoccupazione

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Wti al Nymex ha registrato un leggero incremento dello 0,08%, portandosi a 75,50 dollari al barile. Tuttavia, un altro dato significativo è emerso dalla settimana conclusasi il 18 gennaio, quando negli Stati Uniti si è registrato un incremento delle richieste di sussidi di disoccupazione. Secondo il Dipartimento del Lavoro, le richieste sono aumentate di 6.000 unità, raggiungendo quota 223.000, superando le aspettative di 221.000. Questo aumento è particolarmente rilevante se si considera che durante la pandemia le richieste avevano toccato un picco di 6,9 milioni.

Politica monetaria e investimenti in Italia

In un contesto globale, la Banca centrale della Turchia ha deciso di abbassare il tasso di riferimento dal 47,5% al 45%. Questa mossa fa parte di una strategia di politica monetaria restrittiva, mirata a raggiungere la stabilità dei prezzi attraverso una riduzione sostenuta dell’inflazione. La banca ha dichiarato che il tasso sarà regolato per supportare il percorso di disinflazione, tenendo conto delle tendenze inflazionistiche. Nel frattempo, Lidl Italia ha annunciato l’apertura di 9 nuovi punti vendita e la creazione di 160 posti di lavoro, con un investimento di oltre 70 milioni di euro. L’obiettivo è raggiungere 1.000 negozi entro il 2030, continuando a superare il tasso medio di crescita delle principali aziende della GDO.

Andamenti delle borse asiatiche

La Borsa di Hong Kong ha chiuso in calo dello 0,4%, influenzata dai future di Wall Street, mentre le borse cinesi continentali hanno mostrato andamenti contrastanti. A Shanghai, l’indice composito è salito dello 0,5%, mentre Shenzhen ha perso lo 0,4%. La spinta di Pechino a sostenere i mercati ha influenzato positivamente i titoli finanziari, ma i timori legati ai dazi USA e all’economia cinese hanno frenato gli acquisti. Queste dinamiche evidenziano la complessità del panorama economico globale e l’importanza di monitorare costantemente le fluttuazioni dei mercati.