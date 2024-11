in

Il calo dell’indice Hang Seng

La Borsa di Hong Kong ha chiuso la sessione odierna con un calo significativo, con l’indice di riferimento Hang Seng che ha perso 104 punti, corrispondenti a uno 0,54%. Questo ribasso ha portato l’indice a chiudere a quota 19.601, evidenziando un clima di incertezza tra gli investitori. La causa principale di questo calo è stata identificata nelle previsioni meno ottimistiche di Nvidia, un gigante statunitense nel settore dei microchip, che ha deluso le aspettative degli analisti. Le notizie riguardanti Nvidia hanno avuto un impatto diretto sul mercato, influenzando negativamente la fiducia degli investitori.

Impatto sul settore tecnologico

Particolarmente colpito dal calo è stato il settore tecnologico, con l’indice Hang Seng Tech che ha registrato una perdita dell’1,24%, chiudendo a 4.358,15 punti. Questo dato sottolinea come le fluttuazioni del mercato statunitense possano avere ripercussioni dirette sui mercati asiatici, in particolare su Hong Kong, dove il settore tecnologico è uno dei più rilevanti. Gli investitori stanno monitorando attentamente le notizie provenienti da Nvidia, poiché le sue performance possono influenzare le aspettative di crescita per l’intero settore tecnologico nella regione.

Stabilità del mercato cinese

In contrasto con il calo di Hong Kong, il mercato cinese ha mostrato segni di stabilità. L’indice composito di Shanghai ha chiuso con un leggero guadagno dello 0,07%, terminando a 3.370,40 punti. Anche il componente index di Shenzhen ha registrato un calo minimo dello 0,06%, chiudendo a 10.819,88 punti. Questi dati suggeriscono che, nonostante le fluttuazioni a Hong Kong, il mercato cinese sta mantenendo una certa stabilità, con l’indice Shanghai Shenzhen Csi 300 che ha visto un modesto incremento dello 0,08%, chiudendo a 3.989,30 punti. Gli analisti attribuiscono questa stabilità a fattori interni e a una gestione più controllata delle politiche economiche da parte del governo cinese.

Fiducia delle imprese in Francia

Un altro dato interessante proviene dall’Europa, dove l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere francesi, calcolato dall’INSEE, è salito a 97 punti a novembre, superando le aspettative degli analisti. Tuttavia, il sentiment nei servizi e nel commercio al dettaglio ha mostrato un calo, portando a un abbassamento complessivo della fiducia delle imprese a 96 punti. Questo scenario mette in evidenza le sfide che le imprese europee stanno affrontando in un contesto economico globale in evoluzione.