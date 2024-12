in

Performance della Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni con un andamento pressoché stabile, evidenziato da un lieve incremento dello 0,01% dell’indice Nikkei, che ha raggiunto i 39.372,23 punti. Questo risultato, sebbene modesto, riflette un clima di cautela tra gli investitori, in attesa di dati economici cruciali che potrebbero influenzare i mercati globali.

Settori in evidenza

Durante la giornata, il Topix ha registrato un incremento più consistente, chiudendo a 2.749,31 punti con un aumento dello 0,29%. Tra i settori che hanno mostrato una performance positiva, spiccano i titoli del settore della difesa, con aziende come Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries che hanno visto un aumento significativo delle loro quotazioni. Al contrario, il settore delle utility ha subito un calo, evidenziando una certa volatilità all’interno del mercato.

Attese per l’inflazione negli Stati Uniti

Gli investitori sono in attesa delle stime sull’inflazione negli Stati Uniti per il mese di novembre, un dato che potrebbe avere ripercussioni sui mercati globali. La pubblicazione di queste informazioni è attesa con grande interesse, poiché l’inflazione è un indicatore chiave per le decisioni di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Un’inflazione superiore alle attese potrebbe portare a un inasprimento della politica monetaria, influenzando negativamente i mercati azionari.

Mercato valutario e cambio yen/dollaro

Il clima di attesa si riflette anche nel mercato valutario, dove la valuta giapponese ha mostrato un leggero recupero rispetto al dollaro. Dopo aver toccato la soglia di 152 yen per dollaro nella serata precedente, il cambio attuale si attesta intorno a 151,5. Questo recupero potrebbe essere visto come un segnale di stabilità, ma gli investitori rimangono cauti, monitorando attentamente le notizie economiche provenienti dagli Stati Uniti.

Inditex e le vendite nel terzo trimestre

In un contesto economico complesso, anche le aziende globali stanno affrontando sfide significative. Recentemente, Inditex, proprietaria di Zara, ha registrato vendite inferiori alle aspettative nel terzo trimestre, nonostante un avvio promettente della stagione festiva. Questo dato evidenzia come anche i colossi del retail non siano immuni alle fluttuazioni del mercato e alle variazioni nelle abitudini di consumo dei clienti.