Il contesto attuale delle borse europee

Le borse europee stanno attraversando un periodo di debolezza, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha registrato una flessione dello 0,1%, chiudendo a 34.697 punti. Questo andamento negativo è stato influenzato da diversi fattori, tra cui le recenti trimestrali delle aziende e le aspettative sulle politiche monetarie delle banche centrali. In particolare, l’attenzione degli investitori è rivolta a titoli come Stellantis e Stm, che hanno mostrato performance positive, mentre Mps e Telecom Italia hanno subito cali significativi.

Le dichiarazioni delle banche centrali

In Europa, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha espresso soddisfazione per la discesa dell’inflazione, un segnale positivo per la stabilità economica. Tuttavia, gli investitori attendono con ansia i risultati degli indici Pmi, che forniranno ulteriori indicazioni sulla crescita economica. Negli Stati Uniti, le aspettative su un possibile allentamento monetario da parte della Fed sono diminuite, grazie a solidi dati macroeconomici. Questo scenario potrebbe influenzare anche le decisioni delle banche centrali europee.

Le materie prime e il mercato obbligazionario

Nel comparto delle materie prime, il petrolio Brent ha visto un calo, scendendo sotto i 75 dollari al barile, mentre l’oro ha registrato un abbassamento a 2.710 dollari l’oncia, dopo aver toccato un record di 2.758 dollari. Sul mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è contratto a 121 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,53% e quello del benchmark tedesco al 2,32%. Questi dati indicano una certa stabilità, ma la volatilità rimane alta.