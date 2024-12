Andamento delle borse europee dopo la riunione della Bce

Situazione attuale delle borse europee

Le borse del Vecchio Continente si presentano in un avvio incolore all’indomani della riunione della Banca Centrale Europea (Bce). A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia poco sopra la parità, con un incremento dello 0,15% in area 34.900 punti. Tra i titoli in evidenza, Mps, Ferrari e Iveco mostrano performance positive, mentre Moncler, Erg e Amplifon registrano un arretramento significativo.

Impatto delle decisioni della Bce

La giornata di scambi è caratterizzata da una scarsità di appuntamenti rilevanti, con l’unico dato significativo riguardante la produzione industriale dell’eurozona. Il sentiment del mercato è parzialmente frenato dalla delusione per gli stimoli economici provenienti dalla Cina. Inoltre, il dollaro si rafforza nei confronti delle altre valute, in seguito ai recenti tagli dei tassi effettuati in Europa, Svizzera e Canada, in vista della riunione della Fed prevista per la prossima settimana.

Analisi dei tassi e delle aspettative economiche

Ieri, la Bce ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base, come ampiamente previsto, e ha indicato la possibilità di ulteriori tagli nei prossimi incontri. I dati economici statunitensi pubblicati recentemente hanno fornito una visione confusa sullo stato dell’economia americana, ma non hanno alterato le aspettative di una riduzione dei tassi di 25 punti base nella prossima riunione della Fed.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 111 punti base, dopo un rialzo registrato nella giornata precedente. Il rendimento del decennale italiano è tornato al 3,33%, mentre il benchmark tedesco si colloca al 2,21%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent supera i 73 dollari al barile, sostenuto dalle aspettative di sanzioni statunitensi più severe contro Iran e Russia, che contrastano le preoccupazioni per un surplus globale nel 2025. L’oro, invece, scambia a 2.683 dollari l’oncia.

Andamento delle valute e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro scivola a 1,047, mentre il dollaro/yen si avvicina a 153. Tra le criptovalute, il Bitcoin continua a oscillare intorno ai 100.000 dollari, mantenendo un interesse costante tra gli investitori.

Prospettive future

In un contesto di incertezze economiche e politiche, gli investitori rimangono cauti, monitorando attentamente le decisioni delle banche centrali e i dati economici in arrivo. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita e una strategia di investimento ben definita per affrontare le sfide future.