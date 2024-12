Situazione attuale delle borse europee

Le borse europee si trovano in una fase di chiaroscuro, con Francoforte che segna un andamento positivo, mentre Parigi è frenata da incertezze politiche. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,2%, raggiungendo i 33.483 punti. Tuttavia, il titolo di Stellantis ha subito una flessione significativa, scendendo del 6,3% a seguito delle dimissioni del CEO Carlos Tavares. Questo evento si inserisce in un contesto di difficoltà aziendale che ha colpito il gruppo automobilistico.

Performance delle aziende e settori in evidenza

Tra le aziende che hanno registrato performance positive, Nexi ha visto un incremento del 5,5%, spinta dall’impennata del suo concorrente francese Worldline, che ha guadagnato il 14%. Campari ha chiuso con un aumento del 2,3%, grazie a dati incoraggianti provenienti dalla Cina. Al contrario, Italgas ed Erg hanno visto i loro titoli scendere rispettivamente del 2,2% e dell’1,6%. Questi movimenti di mercato evidenziano come le notizie aziendali e i dati economici globali possano influenzare le performance azionarie in modo significativo.

Analisi dei dati macroeconomici

Dal fronte macroeconomico, sono stati pubblicati gli indici Pmi manifatturieri di Spagna e Italia, con valori rispettivamente di 53,1 e 44,5. Inoltre, il Pil italiano del terzo trimestre è rimasto invariato, mentre la disoccupazione nell’eurozona si attesta al 6,3%, con l’Italia che registra un calo al 5,8%. Negli Stati Uniti, l’indice Ism manifatturiero ha mostrato un miglioramento, salendo a 48,4 punti, superando le aspettative. Questi dati sono cruciali per comprendere la salute economica delle diverse nazioni e per anticipare le mosse future delle banche centrali.

Prospettive future e focus sugli eventi economici

Nei prossimi giorni, l’attenzione sarà rivolta al rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti, previsto per venerdì, e alla lettura finale del Pil dell’eurozona per il terzo trimestre. Inoltre, gli interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell, programmati per mercoledì, potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle politiche monetarie future. Sul mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund ha superato i 122 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,26% e quello tedesco al 2,04%. Questi indicatori sono fondamentali per valutare la stabilità economica e le aspettative di crescita.

Mercati delle materie prime e valute

Nel settore delle materie prime, il prezzo del petrolio Brent è scivolato sotto i 72 dollari al barile, in attesa della riunione dell’Opec+ prevista per il 5 dicembre. L’oro, invece, si attesta intorno ai 2.640 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro continua a indebolirsi, scendendo sotto quota 1,05, mentre il dollaro/yen registra un arretramento a 149,2. Le fluttuazioni delle valute e delle materie prime sono indicatori chiave delle dinamiche economiche globali e delle aspettative di mercato.

Criptovalute e tendenze attuali

Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin oscilla intorno ai 97.000 dollari. Questo mercato, caratterizzato da alta volatilità, continua a suscitare interesse tra gli investitori, nonostante le incertezze economiche globali. La settimana in corso si preannuncia cruciale, con l’attesa di dati macroeconomici che potrebbero influenzare le decisioni di investimento e le strategie di trading.