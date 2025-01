Andamento delle borse europee e novità sul mercato azionario

Situazione attuale delle borse europee

Le borse europee stanno vivendo una seduta caratterizzata da una notevole volatilità, con il Ftse Mib di Piazza Affari che chiude sostanzialmente invariato a 36.191 punti. Questa stabilità si contrappone a un contesto di incertezze globali, in particolare legate all’andamento del mercato tecnologico statunitense, dove il Nasdaq ha registrato un calo del 3% e l’S&P 500 un decremento del 2%. Queste fluttuazioni sono in parte attribuibili alle preoccupazioni riguardanti il modello di intelligenza artificiale cinese DeepSeek, che ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità della domanda di energia elettrica per i data center.

Performance delle aziende italiane

Tra le aziende italiane, Hera ha visto un incremento del 3,8% grazie a un piano strategico recentemente presentato, mentre Generali ha guadagnato l’1,9%, beneficiando della situazione attuale che coinvolge Mps e Mediobanca. Tuttavia, non tutte le notizie sono positive: Prysmian ha subito un forte ribasso dell’8,75%, influenzata dalla prospettiva di una diminuzione della domanda di trasporto di energia elettrica. Inoltre, Morgan Stanley ha rivisto il target price per Prysmian, abbassandolo a 64 euro, mantenendo una raccomandazione di “equalweight”.

Indicatori economici e prospettive future

Dal fronte macroeconomico, l’indice Ifo tedesco ha mostrato un peggioramento delle aspettative di business, segnalando un clima di incertezza tra gli investitori. Negli Stati Uniti, le vendite di nuove abitazioni a dicembre hanno superato le attese, suggerendo una certa resilienza nel mercato immobiliare. Questa settimana, l’attenzione si concentrerà sulle riunioni della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, oltre ai dati sul PIL degli Stati Uniti e dell’eurozona, al PCE core americano e all’inflazione tedesca. Sul mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene stabile attorno ai 110 punti base, con il rendimento del Btp italiano al 3,63% e quello del Bund tedesco al 2,53%.

Andamento delle materie prime e del forex

Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent continua a scendere, raggiungendo i 76,4 dollari al barile, mentre l’oro si deprezza a 2.738 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro ha superato la soglia di 1,05, mentre il dollaro/yen è scivolato a 154,3. Infine, tra le criptovalute, il Bitcoin ha recuperato terreno, tornando sopra i 100.000 dollari, segnalando un rinnovato interesse degli investitori.

Novità nel settore biotech

Un’importante novità arriva dal settore biotech, con Metsera, un’azienda specializzata in farmaci per la perdita di peso, che si prepara a quotarsi al Nasdaq. L’offerta pubblica iniziale prevede la vendita di 17.187.500 azioni, con l’obiettivo di raccogliere fino a 292,2 milioni di dollari. Il prezzo per azione è previsto tra 15 e 17 dollari. Metsera si distingue per lo sviluppo di innovativi peptidi NuSH, mirati al trattamento dell’obesità e delle condizioni correlate, puntando a migliorare l’efficacia e la produzione di tali trattamenti.