Panoramica sull’andamento delle borse europee

Le borse europee hanno registrato un finale debole, con il Ftse Mib che ha chiuso in flessione dello 0,3% a 33.227 punti. Tra le principali aziende quotate a Piazza Affari, si sono distinte Nexi (+2,2%), Telecom Italia (+2,1%) e Recordati (+1,1%), mentre Iveco (-1,9%), Amplifon (-1,6%) e Stellantis (-1,5%) hanno subito perdite significative. Questo andamento riflette le incertezze del mercato e le preoccupazioni legate alla crescita economica globale.

Attesa per i risultati di Nvidia e impatti sul mercato

Un particolare interesse è rivolto alla trimestrale di Nvidia, prevista per stasera dopo la chiusura di Wall Street. Gli investitori sono ansiosi di conoscere i risultati finanziari dell’azienda, specialmente in un contesto in cui la domanda di chip per l’intelligenza artificiale è in crescita. Le aspettative sono alte, e qualsiasi notizia positiva potrebbe influenzare significativamente il mercato azionario. Nel frattempo, il retailer Target ha visto un crollo delle sue azioni dopo un taglio delle previsioni sugli utili, evidenziando le sfide che molte aziende stanno affrontando in questo periodo di incertezze economiche.

Analisi dei dati economici e delle tensioni geopolitiche

Oggi sono stati diffusi i dati della Banca Centrale Europea sulle negoziazioni salariali, che mostrano un’accelerazione della crescita al 5,4% nel terzo trimestre, rispetto al 3,5% del secondo. Questo incremento potrebbe avere ripercussioni sulle politiche monetarie future. Gli operatori di mercato continuano a monitorare le tensioni in Ucraina e le mosse del nuovo presidente americano Donald Trump, che potrebbero influenzare ulteriormente l’andamento dei mercati. Inoltre, lo spread Btp-Bund si è ampliato a 123 punti base, con il decennale italiano intorno al 3,58% e il benchmark tedesco al 2,35%.

Impatto delle materie prime e del Forex

Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent si mantiene sopra i 73 dollari al barile, mentre l’oro si attesta intorno ai 2.650 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro è sceso a 1,052, mentre il dollaro/yen è salito a 155,3. Tra le criptovalute, il Bitcoin ha superato i 93.000 dollari, segnalando un interesse crescente per gli asset digitali. Questi fattori contribuiscono a un contesto di mercato complesso, dove le decisioni economiche e le tensioni geopolitiche giocano un ruolo cruciale.

Ristrutturazioni aziendali e prospettive future

In un contesto di debolezza economica, Ford ha annunciato il taglio di 4.000 posti di lavoro in Europa, principalmente in Germania e Regno Unito, entro il 2027. Questa decisione è stata presa a causa della domanda di auto elettriche inferiore alle aspettative. L’azienda sta anche rivedendo la produzione dei nuovi modelli Explorer e Capri. Gli investitori sono in attesa di ulteriori sviluppi, poiché le aziende cercano di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Situazione negli Stati Uniti e mercati asiatici

Negli Stati Uniti, le domande di mutuo sono in aumento, con un incremento dell’1,7% nell’indice delle richieste di mutuo ipotecario nella settimana del 15 novembre. Anche le richieste di rifinanziamento e nuove domande mostrano una crescita significativa, secondo la Mortgage Bankers Association (MBA). I tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,90%. Nel frattempo, i mercati asiatici chiudono in rialzo, con Hong Kong e Cina continentale che attendono i risultati di Nvidia, mentre l’indice Hang Seng e l’Hang Seng Tech registrano guadagni, sostenuti dai settori tecnologico e farmaceutico.