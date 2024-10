Il contesto attuale delle borse europee

Le borse europee hanno mostrato un trend negativo nel corso della giornata, chiudendo in prossimità dei minimi intraday. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha archiviato gli scambi con una flessione dello 0,3%, attestandosi a 34.925 punti. Tra i titoli in calo, spiccano Stellantis con una perdita del 2,4%, Erg a -2,2% e Moncler a -1,85%. Al contrario, alcuni titoli hanno registrato performance positive, come Tenaris (+1,7%), Stm (+1,6%) e Intesa Sanpaolo (+1,2%).

Dati macroeconomici dagli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, i dati macroeconomici sono giunti in un contesto di chiaroscuro. Le offerte di lavoro sono scese ai minimi da inizio 2021 a settembre, mentre la fiducia dei consumatori ha raggiunto i massimi del 2024 a ottobre. Questi indicatori economici influenzano le aspettative degli investitori e potrebbero avere ripercussioni sul mercato europeo.

Attesa per i risultati delle big tech

Gli operatori di mercato sono in attesa delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche, con Alphabet che presenterà i risultati stasera, seguita da Meta e Microsoft domani, e Amazon e Apple giovedì. Questi report sono attesi con grande interesse, poiché potrebbero influenzare non solo il mercato azionario, ma anche le prospettive economiche globali.

Situazione del mercato obbligazionario e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 122 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,55% e il benchmark tedesco al 2,33%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio continua a perdere terreno, con il Brent che scende a 70,6 dollari al barile, in seguito alla descalation in Medio Oriente. Al contrario, l’oro risale a 2.768 dollari l’oncia, riflettendo una domanda crescente in tempi di incertezza economica.

Bitcoin e tendenze valutarie

Il Bitcoin ha superato i $71.000 per la prima volta da giugno, sostenuto dagli afflussi in ETF e dalle speculazioni riguardanti le elezioni statunitensi della prossima settimana. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,081, mentre il dollaro/yen è a 153,5 yen per dollaro, dopo che la coalizione di governo giapponese ha perso la maggioranza in parlamento. La Bank of Japan si riunirà giovedì, e gli investitori attendono con interesse le sue decisioni.