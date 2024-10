Il contesto attuale delle borse europee

Le borse europee hanno mostrato un finale poco mosso, con il Ftse Mib che ha chiuso invariato a 34.698 punti. Tra i titoli in evidenza, Saipem ha registrato un incremento del 4,6% dopo la pubblicazione dei risultati e la revisione della guidance. Altri titoli come Brunello Cucinelli e Stellantis hanno visto un aumento rispettivamente dell’1,6% e dell’1,5%. Tuttavia, non tutte le notizie sono positive: Nexi e Banco Bpm hanno subito un calo del 2% ciascuno. Questo scenario si inserisce in un contesto di debolezza dell’attività economica nell’eurozona, come evidenziato dagli indici Pmi diffusi recentemente.

Wall Street e il settore tecnologico

Negli Stati Uniti, Wall Street ha registrato un avanzamento significativo, trainata dai titoli tecnologici. In particolare, Tesla ha visto un incremento del 17% dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. Le vendite di nuove case hanno superato le stime, mentre le richieste iniziali di disoccupazione sono calate, suggerendo una resilienza dell’economia statunitense. Gli indici Pmi hanno mostrato una solida espansione, evidenziando una domanda robusta nel settore dei servizi. Gli investitori continuano a monitorare le trimestrali e a formulare ipotesi sulle prossime mosse delle banche centrali, in un clima di attesa per le elezioni americane.

Implicazioni geopolitiche e materie prime

Le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, continuano a influenzare i mercati. Il petrolio Brent rimane sotto i 75 dollari al barile, mentre l’oro ha superato i 2.730 dollari l’oncia dopo un recente record. La situazione in Gaza e in Libano è sotto osservazione, con gli Stati Uniti che spingono per un cessate il fuoco. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è contratto a 120 punti base, con il decennale italiano al 3,45% e il benchmark tedesco al 2,25%. Questi fattori geopolitici e macroeconomici sono cruciali per comprendere l’andamento attuale dei mercati e le aspettative future.