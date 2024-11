Le borse americane chiudono in negativo

Le borse americane hanno concluso la settimana con un andamento negativo, segnando un’inversione rispetto al recente rally che aveva seguito le elezioni. Questo cambiamento di rotta ha colto di sorpresa molti investitori, che si aspettavano una continuazione della crescita. L’indice Dow Jones ha perso 196 punti, pari a un calo dello 0,45%, mentre l’S&P 500 è sceso di 39,50 punti (-0,66%) e il Nasdaq ha registrato una flessione di 240,25 punti (-1,14%).

Le dichiarazioni della Federal Reserve

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha recentemente dichiarato che non vi è urgenza nel ridurre i tassi di interesse, grazie alla solidità dell’economia statunitense. Questa affermazione ha avuto un impatto immediato sui mercati, influenzando le aspettative degli investitori. Tuttavia, l’inflazione continua a rappresentare una preoccupazione crescente, con i prezzi alla produzione che hanno mostrato un aumento annuale dal 1,9% al 2,4% in ottobre, superando le previsioni che indicavano un rialzo al 2,3%.

Incremento dell’inflazione e vendite al dettaglio

In aggiunta, il dato sull’inflazione dei prezzi al consumo ha registrato un incremento, segnando un aumento dal 2,4% al 2,6% per la prima volta da marzo. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno mostrato un incremento dello 0,4% a ottobre, raggiungendo i 718,9 miliardi di dollari, superando le attese che erano di un +0,3%. Questo risultato ha consolidato un aumento del 2,8% rispetto allo scorso anno, evidenziando una certa resilienza nel consumo, nonostante le preoccupazioni per l’inflazione.

Situazione economica in Cina e in Italia

Le borse della Cina continentale hanno chiuso in calo per il secondo giorno consecutivo, con investitori incerti sull’efficacia delle recenti misure di stimolo economico di Pechino. Nonostante le vendite al dettaglio siano aumentate del 4,8% a ottobre, la produzione industriale ha deluso le aspettative, crescendo solo del 5,3%. In Europa, l’Istat ha evidenziato una diminuzione dei prezzi all’importazione in Italia dello 0,7% su base mensile e dello 0,5% su base annua, principalmente a causa del calo dei prezzi dei prodotti energetici.

Strategie aziendali e prospettive future

In un contesto di incertezze economiche, Samsung Electronics ha annunciato un piano di riacquisto di azioni pari a 10.000 miliardi di won, con l’obiettivo di incrementare il valore per gli azionisti, da completare entro il 2025. Questa mossa strategica potrebbe rivelarsi cruciale per mantenere la fiducia degli investitori e sostenere il valore delle azioni in un periodo di volatilità economica.